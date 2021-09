San José decide retirarse del campeonato de la División Profesional

Cargando...

Oruro, Bolivia

El presidente del Tribunal de Honor del club San José, Ernesto Araníbar, anunció este domingo que el cuadro santo se retirará de la División Profesional debido a que la situación de la institución es insostenible, por lo que no se presentarán a las nueve fechas restantes.

"Creo que el club necesita reconstruirse. El Tribunal de Honor tiene una posición real y por unanimidad es que San José ya no debe participar, o sea que San José no va más. Creo que ayer (por el sábado ante Blooming) fue su último partido. Consideramos que los medios económicos los hemos agotado al tope. Por lo tanto, al agotar al tope y al no existir el apoyo de las autoridades, de las empresas, la misma sociedad e hinchas, San José no puede continuar. Estamos viendo la alternativa de reunirnos este miércoles para que sea vea esto y empezar a dar comunicados a los jugadores para empezar a licenciarlos desde ahora", explicó Araníbar a Radio Andina de Oruro.

La derrota 1-2 del sábado en casa ante Blooming puso al Santo a un paso de perder la categoría matemáticamente, ya que un tropiezo más o un triunfo de Real Potosí en la jornada 21 del Torneo Único 2021 terminaría de consumar su descenso a falta de nueve jornadas.

Araníbar aseveró que iniciaron gestiones para comunicar oficialmente esta medida a la Federación Boliviana de Fútbol, pues entienden que si bien ya no tendrán equipo en el torneo igual asumirán la responsabilidad de pagar deudas pendientes.

“Hicimos todo lo que pudimos. Continuaremos con nuestras responsabilidades iniciando acciones legales para empezar a limpiar la casa. Hay gente que hizo mucho daño al club. Las medidas jurídicas que asumiremos contra ellos no podemos dejar de lado”, sostuvo.

También comentó que se ha llamado a una Asamblea de socios para este miércoles, en la que se oficializará la decisión de retirarse del torneo y dejará en las manos de los socios la refundación de este club, que tiene mucha historia en el fútbol boliviano.