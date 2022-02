Se recuperan los clubes cruceños; Oriente vence de local a Aurora, Royal empata con Always en El Alto y Blooming derrota a Wilster en “La Llajta”

Cargando...

La única manera de reivindicar la mala imagen mostrada en la pasada jornada para los clubes cruceños era sacando resultados positivos en la fecha de hoy. Una faena compleja para muchos de ellos, sobre todo para Royal Pari que jugaba en El Alto y Blooming que visitaba al difícil equipo de Wilstermann.



Pero el fútbol es la ciencia de lo impredecible, y no siempre se dicta victoria antes de que termine los 90 minutos del juego, si bien Oriente Petrolero jugaba de local en el Tahuichi en frente no tenía un rival para nada accesible, Aurora venía de empatar con Guabirá, pero no haciendo un mal partido sino metiendo por momentos a los azucareros en su propio terreno.



Bien, arranquemos con Oriente. Tuvo un trabajado partido el pasado viernes, para nada fácil, los goles de Hugo Dorrego (51) y Facundo Suarez(56) en la parte complementaria fueron vitales para que los verdolagas consiguieran sus primeras tres unidades en esta temporada que recién comienza.



Hoy, uno de los que no tenía grandes chances de hacer buenos papeles jugando de visitante era Royal Pari, jugadores de poca jerarquía no los tiene, y subir a la altura a los clubes de Santa Cruz siempre le ha costado, pocas veces han conseguido puntos a su favor.

Cargando...



El equipo inmobiliario estuvo arriba en el marcador en el partido con Always Ready con goles de Amoroso y Blackburn pero Ramallo y Cristaldo se encargaron de empatar el encuentro, que no deja de ser un gran resultado para los de Royal Pari, sobre todo tratándose de los puntos, difícil conseguirlos en la altura.



Finalmente Blooming después de tener una semana por demás complicada pudo habilitar a varios jugadores considerados titulares en el primer plantel, y se fue hasta Cochabamba para derrotar a Wilstermann por la mínima diferencia, que en la pasada fecha había vencido de visitante a Royal Pari.



Pablo Lujan aprovechó una sobra en el área del conjunto rojo y remató de zurda para vencer la resistencia del guardameta Escobar y poner el 1-0 del partido, resultado con el cual acabaría el compromiso y posteriormente le daría los primeros tres puntos a la academia. Y con este se completaría el combo de buenos resultados para los equipos de Santa Cruz.