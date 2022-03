Serginho, el máximo goleador brasileño del Wilstermann

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Serginho acaba de convertirse en el jugador brasileño con más goles realizados para el equipo aviador en toda su historia. En El Mañanero, conversamos con el goleador sobre este importante momento de su carrera.

"Para mí es un motivo de mucho orgullo, que representa todo el trabajo, que representa todo el trabajo y esfuerzo que hice todo este tiempo aquí con apoyo de toda la gente, la hinchada, mi familia, amigos y mis compañeros del club. Me motiva a seguir y mantener el nivel de actuación", dijo el jugador.

El goleador vive en Cochabamba hace 5 años con su familia y ya es un cochabambino más porque no se imagina lejos de la Llajta.

"Me gusta el cariño de las personas. Es un motor para seguir trabajando aquí. Me siento contento y tranquilo", afirmó.

Serginho también contó que su hijo tiene mucho interés en seguir sus pasos, pero, aun no está nada definido porque aun es pronto.

Asimismo, recordó su debut en el equipo aviador. "Fue un momento muy particular. Entrené una semana y me llamaron para jugar. Me agarraron de sorpresa, pero fui muy feliz porque ganamos", contó.

Con Wilstermann hizo 44 goles en la Liga y va por más.