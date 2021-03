Sergio Ramos: "No se nos puede juzgar por un DNI, esto es rendimiento"

España

Sergio Ramos capitán del Real Madrid, volvió a la Champions, el central fue pieza fundamental, para la victoria de los merengues frente al Atalante 3-1, asegurando su pase a los cuartos de final de la Champions League. Al finalizar el encuentro Ramos, accedió a una entrevista donde aseguro que “el Objetivo era pasar”.

Su nivel de juego:

El partido:

Estrategia:

"Al final dependes del planteamiento del otro equipo, no sabíamos cómo iban a presionar, pero hemos resuelto rápidamente el control con los tres centrales atrás y con su velocidad arriba sabíamos que las jugadas en contra eran peligrosas. Ha salido bien porque casi no han tenido peligro".

El penalti:

Vinícius:

"Uno se lamenta porque es triste que después de hacer lo más difícil es triste que esa jugada no acabe en gol. Me hubiese ido contento si Vini hubiera hecho ese gol. Vini se merecía el gol, me tiré al suelo por un dolor interno, porque Vini se merecía ese gol. Siempre que sale se deja la vida. Ha hecho un gran partido y en cuanto le he visto en el banquillo se lo he dicho".