Sergio Ramos ¡rompe silencio! sobre los rumores de su salida del Real Madrid

El eterno capitán del Real Madrid Sergio Ramos, sigue siendo un incierto su futuro en la casa blanca, debido que ambas partes aún no han llegado a un acuerdo, tanto como el club y el jugador, pese a que el central solo le quedan tres meses para que finalice su contrato con los blancos. En medio de ese contexto Ramos, rompió el silencio.

Si bien el central evito dar detalles sobre dicho tema, habló sobre el legado que le gustaría dejar en el futbol: Las leyendas se forjan en el día a día. Hay algo que no puedes borrar, el currículo, lo que hayas ganado. Lo único que me preocupa es que se sepa que he sido humilde, trabajador, me he dejado el alma. Pese a la edad, que cumplo ahora 35, Bernabéu decía que no hay jugadores jóvenes o viejos; los hay buenos y malos. Puedo rendir tres, cuatro o cinco años más, si el cuerpo me aguanta y las lesiones me respetan, puedo estar al máximo nivel, trabajo mucho para ello y mi mentalidad siempre va a estar ahí. Cometo errores, pero de todos aprendo. He sido honesto y siempre he dado el máximo”.