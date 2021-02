Sterling: Guardiola le ha dado al City una mentalidad ganadora

Cargando...

23 feb (Reuters) - Pep Guardiola ha inculcado una mentalidad ganadora en el Manchester City y nunca deja que los jugadores se duerman en los laureles, dijo el extremo Raheem Sterling.

Guardiola ha llevado al City a dos títulos de la Premier League desde que llegó en 2016 y tiene buenas posibilidades de conseguir otro, ya que cuenta con 10 puntos de ventaja en la cima de la tabla.

"Esa mentalidad ganadora", dijo Sterling al sitio web del City https://www.mancity.com/news/mens/raheem-sterling-on-pep-guardiola-teachings-63749612 cuando se le preguntó sobre el impacto del español.

"Eso es lo que más he aprendido de él, y no estar contento con lo que has hecho. Sigue trabajando, sigue mejorando y trata de ganar más y más".

El City ha ganado 18 partidos seguidos en todas las competiciones, pero Sterling dijo que deben tener cuidado con la autocomplacencia.

"No nos vamos a precipitar y sabemos que aún nos queda una temporada larga", dijo. "Nos mantendremos concentrados, primero en el partido de la Liga de Campeones esta semana, y luego en el partido de la Premier".

"Tenemos el control de nuestro propio destino".

El City se enfrenta al Borussia Moenchengladbach en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Budapest el miércoles antes de recibir al West Ham United en la Premier League el sábado.

(Información de Manasi Pathak en Bengaluru; editado por Peter Rutherford; traducido por Tomás Cobos)