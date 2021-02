Suárez dice que su salida del Barca sigue sin explicación

Cargando...

El delantero del Atlético de Madrid Luis Suárez aseguró que todavía no le han dado una explicación de por qué el Barcelona permitió que dejara el club en septiembre.

Uno de los primeros actos del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, al frente del equipo fue decirle a Suárez que no iba a ser tenido en cuenta.

El uruguayo dice que la decisión, y la forma en que se la comunicaron, no fueron como a él le hubiera gustado.

"Cuando el Barça me dijo que no contaba conmigo fue duro, no me lo esperaba, fueron momentos muy difíciles por las formas. Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo", dijo el uruguayo a Onda Cero.

"El club no me dio ninguna explicación, solo me dijeron que era una decisión del entrenador (...) No solo (Lionel) Messi, muchos barcelonistas no entendieron la decisión. Yo lo que no quería era ser un problema", agregó.

El Atlético, que lidera la liga española, le ha sacado 10 puntos de ventaja al Barca y tiene un partido pendiente. Por su parte, Suárez suma 14 goles y es el artillero del torneo.

Fuente: Reuters