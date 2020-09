Suárez se muestra orgulloso de haber triunfado con Messi en una emotiva despedida del Barça

Barcelona, España

(Reuters) - Messi no había logrado encajar con otros grandes delanteros como Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimovic y David Villa, pero no tardó en asociarse con gran éxito con el uruguayo, que se convirtió en su mejor amigo en el club y en un prolífico compañero en el ataque.

"Todo el mundo sabe la relación que tengo con Leo. Cuando uno llegó al Barcelona decían: 'Cuidado con Leo', porque yo era delantero", dijo Suárez, visiblemente emocionado, en una rueda de prensa a la que asistieron Messi y otros compañeros del Barça como Gerard Piqué y Jordi Alba.

"Pero el tiempo que estuvimos juntos, intentamos rendir al máximo. Yo me tengo que ir orgulloso", agregó.

Messi también estuvo a punto de dejar el club azulgrana este verano boreal, tras anunciar su intención de rescindir su contrato de forma unilateral, y Suárez arremetió contra las informaciones aparecidas en los medios sobre la influencia de los dos jugadores en el club.

"Fue un mes de locos (...) Se han inventado cosas, se han filtrado cosas que no son verdad. A veces a uno le indigna eso, pero hay que intentar estar alejado", dijo el uruguayo.

Suárez se incorporó al Barça procedente del Liverpool en 2014 después de haber sido noticia en todo el mundo por morder al italiano Giorgio Chiellini en el Mundial, lo que significó que estuvo sancionado durante los primeros cuatro meses.

No obstante, pronto formó una asociación mortal con Messi y Neymar, ganando un triplete de la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones en su primera temporada. Ahora se marcha tras levantar 13 trofeos y marcar 198 goles, convirtiéndose en el tercer máximo goleador del club de todos los tiempos.

"(En 2014, en el Barcelona) sabían en las condiciones que venía por un error que yo había cometido y (el club) siguió confiando en mí, y había que estar siempre agradecido. No era fácil aceptar eso y el club confió, el entrenador y los compañeros me trataron de maravilla desde que vine", afirmó.

"(Los miembros de mi familia) saben el sufrimiento que yo viví, pero me voy a quedar con todo lo lindo que viví acá en el Barcelona, con momentos espectaculares (...) que mis hijos me vean levantar trofeos, hacer goles, que me vean jugar al lado de jugadores increíbles, maravillosos, del mejor jugador de la historia", dijo Suárez.