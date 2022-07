Tenía serias posibilidades de gol, pero no lo hizo por que su adversario se desgarró: Martin Prost el jugador Fair Play

Cargando...

La Paz

Ocurrió en el partido por la sexta fecha del Torneo Clausura entre los equipos de The Strongest y Always Ready en el estadio Hernando Siles de La Paz, se jugaba el minuto 63’ del encuentro cuando el argentino Martin Prost (9) decidió frenar para aplicar el Fair Play, ante la lesión de Alex Rambal de Always Ready.

Esta acción pocas veces se ve en el fútbol mundial y mucho menos en el fútbol de nuestro país, que un jugador se detenga y tire el balón fuera del campo de juego, por que un integrante del rival se desgarró la pierna derecha, da la impresión de muchas cosas, sobre todo provoca sensibilidad y gesto humano.

El partido ya iba por los 63’ minutos, la jugada pintaba para un excelente contragolpe que podía convertirse tranquilamente en el tercer tanto de los atigrados, aunque los de Achumani ganaban ajustadamente 2 a 1, Prost decidió hacer lo impensado aplicar el Fair Play para que Rambal sea atendido.

Los relatores de la televisión dijeron aplausos para Martin Prost que realizó buen gesto, y no era para menos, porque lo que presenciaron los comentaristas fue visto de la misma forma por los simpatizantes del buen fútbol.

