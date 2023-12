Tobar conduce a la goleada de Nacional Potosí sobre Royal Pari

Cargando...

El delantero Tommy Tobar aumentó su cuota personal con un triplete anotado en la goleada propinada por Nacional Potosí a Royal Pari por 6-1, la noche de este domingo, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, donde se dio por finalizada la penúltima fecha del Campeonato de la División Profesional.



Con el destino marcado, la banda roja llegó sin presión a este encuentro y fue una oportunidad para que Tobar siga subiendo en la tabla de goleadores de este torneo. Estos tres goles le permiten llegar a un total de 21 conquistas, a una de alcanzar a Dorny Romero (Always Ready) y Enrique Triverio (The Strongest) en una pelea particular por demostrar quién es el jugador más efectivo.



Pese a presentar una formación entre alternos y titulares, preservando a sus figuras para el partido de vuelta contra Blooming por los cuartos de final de la Copa, Royal Pari abrió la cuenta, a los 22 minutos, con una definición de Federico Sellecchia con un giro dentro del área.



Luego de esta acción, Nacional Potosí recobró el mando del juego con Tobar empatando a los 27´, empujando un centro de Víctor Galaín. El 2-1 fue anotado por Martín Prost (36´) a un paso del segundo palo y Tobar dejó el 3-1 en la cuenta con un zurdazo (46´).



En la segunda parte llegarían los demás goles, aprovechando que los royalistas estaban desgastados y viendo que sus intentos no eran suficientes para pararse firme ante el dueño de casa.



Diego Hoyos amplió la ventaja, a los 77´, con una definición por encima de la salida del arquero Diego Méndez (4-1). La quinta conquista (88´) fue obra de Andrés Córdoba con un remate de zurda, tras un rebote generado por Méndez ante una arremetida de Tobar.



Tobar cerró esta goleada, a los 92´, con un disparo dentro del área, después de recibir una asistencia de parte de Córdoba en la última acción ofensiva del cuadro de la Villa Imperial, que tiene asegurada su presencia en la Copa Sudamericana 2024.