Y si de cuidados se trata, Lionel Messi compra colchón "anticoronavirus"

Es normal encontrar noticias de Lionel Messi, rompiendo algún récord o marcando uno nuevo, sin embargo, durante el fin de semana, realizo una compra la cual no paso desapercibida para ningún usuario en las redes sociales, ya que el argentino invirtió 1.000 euros para obtener un nuevo colchón, pero no uno cualquiera, sino uno que neutraliza el coronavirus hasta un 99.84%

La empresa española de colchones Tec Moon creó un sistema denominado 'Viruclean', el cual borra todo rastro de bacterias mediante nanopartículas aplicadas a su tejido que consigue eliminar al virus en un máximo de cuatro horas.

Cabe mencionar, que la empresa de colchones, es la primera en ser certificada con este tipo de tecnología, causando gran expectativa entre sus clientes, de los cuales destacan, Los argentinos Messi y Sergio Aguero, además del embajador de la marca y volante del Atlético de Madrid, Saúl.

De hecho, Saúl declaró tiempo atrás: "Cuando probé el colchón noté de verdad que me ayudaba a descansar. Antes, después de cada partido, me dormía a las cinco o las seis de la mañana y desde que tengo el colchón me duermo en media hora".