Yulimar Rojas de ícono LGTB a Reina del Triple Salto: “Mi orientación, mi sexualidad, siempre ha sido importante para mí”

Tokio, Japón

“Cree en ti mismo aun cuando los demás no lo hacen. No son los que nunca fallan, son los que nunca se rinden. No te detengas por nada ni por nadie y siempre recuerda en el transitar del camino por qué empezaste”, escribió Yulimar Rojas en su cuenta de Instagram el pasado 2 de marzo. En esa fecha, Yulimar, “la Negrita de Venezuela”, como ella misma se denomina, estaba recibiendo un premio en el Palacio Real de España.