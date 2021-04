Zidane: "Tenemos derecho a jugar la Champions, es absurdo, y nos vamos a preparar para ello"

Madrid, España

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane hablo el día de hoy en conferencia de prensa previa al partido ante el Betis este sábado 15:00, por La Liga Santander. Donde francés se mostró concentrado para el partido de mañana, pero afirmó que prefiere mantenerse al margen a todo relacionado a la Superliga Europea, pero aseguró que el conjunto merengue se ha ganado un puesto en la semifinal y que sería absurdo no jugar.

Cómo está el equipo:

Hazard y Modric:

La UEFA deja jugar al Madrid las semis:

Temor por el árbitro ante el Chelsea:

Cómo ve a Ramos:

Si llega Mendy contra el Chelsea:

Se imagina un Madrid sin Zidane (Florentino dijo que no):

Si ha hablado con Florentino:

Si ha fallado la planificación:

La crisis del Burdeos:

"no me deja indiferente, es cierto que la situación no es fácil. Espero que no haya un descenso, pero la situación es complicada porque no estaba previsto. Este club me ha aportado muchísimas cosas, he hablado ya con gente del Burdeos y espero que se arregle todo. Todo mi apoyo a este club que llevo en mi corazón".