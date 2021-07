Acciones defensivas e industriales impulsan al S&P 500 y al Dow Jones

Cargando...

Por Devik Jain y Shreyashi Sanyal

7 jul (Reuters) - El Promedio Industrial Dow Jones y el S&P 500 subían el miércoles, ayudados por las ganancias en firmas industriales y defensivas, mientras los inversores esperaban las minutas de la reunión de la Reserva Federal después de que el banco central tomó un tono más agresivo el mes pasado.

* Seis de los 11 principales sectores del S&P avanzaban y el industrial proporcionaba el mayor impulso, mientras que el de energía descendía un 1,4%, extendiendo las bajas de la sesión previa.

* Los sectores defensivo de bienes raíces, servicios públicos y consumo discrecional se encontraban entre los mayores beneficiados, ya que los inversores buscaban la seguridad de los bonos del gobierno y se abstenían de hacer apuestas más arriesgadas antes de conocer las minutas de la Fed a las 1800 GMT.

* En el mercado esperan que el banco central ofrezca pistas sobre cómo puede comenzar a detener su gran programa de compra de bonos en medio de señales de una acelerada recuperación económica.

* Los retornos de los bonos del Tesoro a 10 años caían a 1,308% y marchaban hacia su séptima sesión consecutiva de bajas, presionando a las acciones bancarias que son sensibles a las tasas de interés.

* "Lo que el mercado de bonos está comenzando a indicar es que hemos superado el pico de crecimiento en este momento en la economía y que se desacelerará a partir de aquí", dijo Paul Nolte, gerente de cartera de Kingsview Asset Management en Chicago.

* "Y si las tasas de interés bajan o la economía se desacelera, eso significa que las acciones que se benefician con la reapertura económica no se desempeñan tan bien, y la tecnología comienza a tomar el relevo", agregó.

* A las 1700 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba un 0,16%, a 34.632 puntos, mientras que el S&P 500 subía un 0,23%, a 4.353,55 unidades. El Nasdaq Composite sumaba un 0,06%, a 14.672 puntos.

* Las firmas de tecnología de megacapitalización Facebook Inc, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Apple Inc ganaban entre un 0,1% y un 1,5%, ya que su valor se basa en gran medida en ganancias futuras, que se descuentan más fuertemente cuando aumentan los rendimientos de los bonos.

(Reporte de Devik Jain y Shreyashi Sanyal en Bengaluru, Reporte adicional de Medha Singh, Editado en Español por Manuel Farías)