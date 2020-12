Acciones europeas cierran en baja y cortan racha ganadora de cinco sesiones seguidas

Cargando...

Por Sruthi Shankar y Ambar Warrick

30 dic (Reuters) - Las acciones europeas terminaron el miércoles una racha alcista de cinco días, ante una toma de ganancias, aunque la tendencia positiva debido a las vacunas y el Brexit apuntaba a un 2021 más fuerte para los mercados regionales.

* El índice paneuropeo STOXX 600 bajó un 0,3%, aunque se mantuvo cerca de un máximo de 10 meses. Sin embargo, perdería más de un 3% este año, debido a las interrupciones causadas por una segunda ola de infecciones por coronavirus hacia fines de año.

* Pero la firma de un acuerdo comercial por el Brexit, junto con el lanzamiento de un programa de vacunas, ha hecho que los inversores sean optimistas sobre una recuperación en 2021.

* "Están sucediendo algunas cosas que sugieren que el apetito por el riesgo es fuerte", dijo Russ Mold, director de inversiones de AJ Bell. "Si se mira hacia el 2021, esperamos que las vacunas comiencen a contrarrestar el efecto de la pandemia y, con suerte, la actividad económica comenzará a normalizarse".

* Las acciones de viajes y ocio, uno de los sectores con peor desempeño este año, avanzaron un 0,2%, ya que se encuentran entre los principales beneficiarios de una vacuna contra el coronavirus.

* Las acciones alemanas, en tanto, cerraron una sesión acortada con una baja de alrededor de un 0,3%, en su último día de negociación de este año. Pero acumularon un aumento de más del 3% en 2020, gracias a los flujos hacia las acciones tecnológicas.

* El español Unicaja subió un 2,1%, mientras que Liberbank perdió un 4,1%, luego de que anunciaran una fusión completamente en acciones que crearía el quinto banco más grande del país.

* El índice bancario más amplio cayó un 0,3% y se ubica entre los sectores con peor desempeño este año junto con energía, ya que la acumulación de préstamos incobrables debido al impacto de la pandemia y las bajas tasas de interés récord golpearon el atractivo para el sector.

* Mientras, las acciones del Reino Unido cayeron pese a la aprobación local de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Las acciones de recursos naturales fueron el mayor peso en el índice de referencia, debido a la debilidad de los precios de los metales.

(Reporting by Sruthi Shankar in Bengaluru; Editing by Angus MacSwan)