Acciones europeas registran su mejor semana en casi dos meses

Cargando...

Por Amal S y Shreyashi Sanyal

8 ene (Reuters) - Las acciones europeas cerraron el viernes su semana más sólida desde noviembre, con el referencial alemán DAX alcanzando un máximo récord debido a datos económicos mejores que lo esperado y alentadoras noticias sobre ganancias de fabricantes de chips.

* El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,7% para acumular una ganancia en la primera semana del 2021 a un 3%, principalmente impulsado por loa esperanzas de que un control de los demócratas en el Senado de Estados Unidos llevaría a un paquete de estímulos más grande.

* Eso, en conjunto con el optimismo sobre el despliegue de las vacuna contra el coronavirus generará una sólida recuperación global, llevó a Wall Street y los mercados asiáticos a máximos históricos. El STOXX 600 cotiza cerca de un 5% por debajo de su máximo histórico registrado en febrero 2020.

Cargando...

* El índice alemán DAX tuvo un desempeño mejor que el de sus pares, sumando un 0,6%, después de datos que mostraron que la producción industrial y las exportaciones aumentaron más de lo esperado en noviembre.

* Además, un sondeo mensual de la Comisión Europea mostró que la confianza económica en la zona euro aumentó en diciembre, pero la inflación se mantuvo en territorio negativo, respaldando las expectativas de una política monetaria laxa en el bloque.

* Las acciones tecnológicas encabezaron las ganancias sectoriales, ya que los fabricantes de chips Infineon, AMS y ASM International subieron entre un 1,6% y un 6,9% después de que sus pares globales Micron Technology Inc y Samsung Electronics Co Ltd reportaron fuertes ganancias.

* El fabricante de chips franco-italiano STMicroelectronics ganó un 1,9% después de que su estimación de ingresos para el cuarto trimestre superara el rango anterior.

Cargando...

* Las acciones de viajes recibieron un impulso después de que el grupo francés de servicios de catering y alimentación Sodexo elevó su perspectiva de margen para el primer semestre de 2021. Sus papeles escalaron un 10,5%, mientras que su par Compass ganó 4.2%.

* Las mineras, sensibles al ciclo económico, avanzaron un 11,5% en la semana, el mejor desempeño desde abril de 2016, mientras que las acciones de petróleo y gas acumularon un alza de un 9,5% durante el mismo período.

(Reporte de Sruthi Shankar y Amal S en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)