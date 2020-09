ANÁLISIS-Inversores en activos chinos apuestan por volatilidad durante campaña por Casa Blanca

Cargando...

Por Samuel Shen y Scott Murdoch

SHANGHÁI/HONG KONG, 23 sep (Reuters) - Los inversores en activos chinos están apostando por un camino accidentado hasta el final de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y tratando de proteger sus activos del enfriamiento de los lazos entre Pekín y Washington.

Los gestores de fondos de renta variable de todo el mundo están traspasando sus inversiones desde acciones de empresas chinas que cotizan en Nueva York a vehículos en Hong Kong para contrarrestar el riesgo de exclusiones de cotización forzosas, ya que tanto Joe Biden como Donald Trump prometen una línea dura con respecto a Pekín.

Los inversores en divisas están inquietos ante el hecho de que la cotización del yuan, que ronda máximos de 16 meses, esté descontando una victoria de Biden y un tono más tranquilo en la diplomacia, algo que podría cambiar rápidamente si Trump gana los comicios.

Sus apuestas se centran menos en el resultado y más en lo que la mayoría espera que sea un período de "montaña rusa" hasta, por lo menos, el 3 de noviembre, día de las elecciones.

"No importa quién sea el ganador. El consenso de los dos partidos es ser duro con China", dijo Chen Jiabeng, gestor de fondos de Xiamen Portfolio Management Co, que ayuda a los inversores a asignar activos. "No apostaremos por una dirección. Apostamos por una mayor volatilidad".

Chen está asignando alrededor del 30%-40% de su cartera a fondos con opciones y estrategias de comercio de futuros que puedan beneficiarse de las oscilaciones bruscas de los activos subyacentes.

La duplicación del volumen de contratos de opciones sobre índices de acciones que se negociaron en la Bolsa de Shanghái en julio, superando incluso el pico de marzo -en el punto álgido del pánico por el coronavirus-, y los grandes volúmenes hasta agosto demuestran que Chen no es el único.

Adam Coons, gestor de cartera de Winthrop Capital Management, con sede en Indianápolis, planea trasladar su participación en Alibaba de su cotización en Nueva York a Hong Kong como un "movimiento defensivo", aunque ve improbable una exclusión del gigante minorista online chino de la bolsa estadounidense.

Incluso las acciones de Tencent que cotizan en la Bolsa de Hong Kong se han visto afectadas por la prohibición de Trump de descargar la popular aplicación WeChat.

Mientras tanto, la falta de impulso en las bolsas chinas en las últimas semanas hace intuir cambios bajo la superficie.

"Es la calma antes de la tormenta", explicó Allen Mo, jefe de inversiones de Ming Yue Asset, un fondo de cobertura chino que, como el Xiamen de Chen, está apostando por la volatilidad con derivados. El "dinero inteligente" en China ya se está retirando de la renta variable, agregó.

"TRAICIONERO"

La política con China es un tema importante de la campaña presidencial estadounidense, planteado regularmente por ambos candidatos y previsiblemente este será el caso en los tres debates televisados programados a partir del 29 de septiembre.

En cualquier caso, algunos gestores de fondos piensan que la retórica de la campaña y el resultado de las elecciones importan poco a las tendencias a largo plazo, que constituyen la base de sus inversiones en China.

"Estamos totalmente involucrados en la inversión y estamos viendo surgir brotes verdes en la economía china", dijo en este sentido Sam Lecornu, director ejecutivo de Stonehorn Global Partners en Hong Kong.

"Vemos potencial alcista en los mercados, ya que hay una amplia liquidez en el sistema y los bancos centrales siguen bajando los tipos de interés reales".

Pese a todo, algunos mercados alcistas chinos se están conteniendo por el momento.

"Los clientes están muy, muy preocupados por lo que ocurrirá en los próximos 50 días, que serán muy, muy traicioneros", dijo Davis Hall, responsable de inversión en mercados de capital asiáticos para Indosuez Wealth Management. "Parece que el dólar/yuan está reflejando la probabilidad de una victoria de Biden".

"Pero, ¿qué pasa si no ocurre? Podríamos ver retroceder inmediatamente gran parte del movimiento actual", explicó, aconsejando a los inversores que por seguridad recorten sus posiciones largas en el yuan.

(Información de Samuel Shen en Shanghái y Scott Murdoch en Hong Kong; escrito por Tom Westbrook; editador por Muralikumar Anantharaman; traducción de Jorge Martínez)