Analistas ven que primera importación de crudo desde Argentina marca dependencia de Bolivia

Bolivia

Luego del arribo del primer buque con crudo al país, expertos aseguran que Bolivia realizó la primera importación de crudo argentino. Según Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos, este evento, marcó un hito histórico puesto que Bolivia dio el primer paso hacia la dependencia energética del vecino país.

"Creo que Bolivia va a pasar a ser totalmente dependiente energéticamente de Argentina. Y no solamente va a importar como ahora petróleo, sino también diésel, gasolina, probablemente, dependiendo de la capacidad de refinación de Argentina. El petróleo de Neuquén le hace muy bien a las refinerías de Bolivia. Y GLP, porque Bolivia va a comenzar a importarlo este año, les guste o no les guste, porque así lo dice la curva de producción boliviana", enfatizó, Ríos en una declaración realizada para Radar Energético.

Cuando, el primer buque con crudo argentino, llegó a Bolivia, a la terminal marítima de Sica Sica y terrestre de Arica, Chile, el presidente de YPFB, Dorgathen Tapia, aseguró que en total se importarían 8 buques con 1.600.000 de barriles de crudo, lo que “representaba un logro, al procurar un ahorro considerable para el Estado, reduciendo en $us 240 millones los gastos en importación de combustibles”.

En ese sentido afirmó que este escenario permitiría una mayor producción de diésel, gasolina, GLP y otros subproductos, asegurando un abastecimiento garantizado para toda la población boliviana.

Sin embargo, esto que pareciera ser una buena noticia, lo es sólo parcialmente. Según los entendidos en el tema, en realidad, muestra el nuevo escenario que se comienza a estructurar en la región donde Argentina empieza a tener más protagonismo a partir del éxito de sus yacimientos de Vaca Muerta y, Bolivia va quedando rezagada en un mercado que otrora fue suyo y que, por la falta de exploración, y por ende de reservas, fue perdiendo capacidad de producción.

Andrés Armijos, responsable de LATAM en la consultora Welligence Energy Analytics, con base en Houston, confirmó que Bolivia desde 2014 no ha tenido éxito en sus planes exploratorios para reponer reservas y consideró que "la realidad es que no apunta bien a ser un país que tenía un superávit inmenso asociado a la producción, no solo de gas para el mercado doméstico sino también para exportar", citado por Más Energía.

"Ahora Argentina empieza a avanzar con la infraestructura y el crecimiento de su producción, lo que es un cambio importante en lo que es la dinámica de mercado de gas del Cono Sur”, apunta.

Con estas declaraciones, los expertos apuntan a que la provincia de Neuquén, con los hallazgos en Vaca Muerta, será la proveedora de energía del Cono Sur, un rol que hasta hace unos años ostentaba Bolivia.