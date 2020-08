Bolsas avanzan alentadas por Wall Street; dólar cae a mínimo de dos años

Cargando...

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 18 ago (Reuters) - Las acciones globales remontaban y el dólar caía el martes a mínimos de dos años, luego de que la bolsa de Nueva York escaló brevemente a niveles récord por resultados corporativos mejores a lo esperado, aunque los índices se replegaron pronto ante la preocupación por el panorama económico.

* Tanto el Nasdaq como el S&P 500 alcanzaron máximos históricos tras la apertura de sesión, ayudados por el crecimiento de ventas mayor al previsto de las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos, como Walmart y Home Depot.

* Pero el S&P 500 revirtió tendencia y luego cotizaba casi estable mientras que el Nasdaq -sensible al segmento de tecnología y que ha sumado los mejores desempeños desde el repunte de los mercados- marcaba alzas.

* Neil Wilson, analista de Markets.com en Londres, dijo que las acciones han estado avanzando a ritmo constante desde el declive visto en junio, de modo que se esperaba que algunos índices marcaran récords en vista de las enormes sumas de estímulos monetarios y fiscales que se han desplegado.

* "Todavía me sorprende que hayamos llegado aquí sin estímulos adicionales. Pero mi instinto me dice que estamos muy alto, se ve un exceso de confianza desenfrenado. Quiero decir, no es sostenible si uno mira las utilidades", afirmó.

* En Wall Street hacia el mediodía, el índice S&P 500

* En Europa, el referencial bursátil FTSEurofirst 300 cayó 0,67% a 1.422,71 puntos, en tanto que el índice MSCI de acciones globales subía 0,71 puntos, o 0,12%, a 572,59 puntos.

* Los precios del oro sumaban más de 1% para situarse de nuevo por encima del umbral de 2.000 dólares la onza que alcanzaron este mes, a medida que el dólar bajaba contra una cesta de monedas rivales por quinta jornada consecutiva, presionado por un descenso de los rendimientos de la deuda estadounidense en medio del opaco panorama para la economía.

* El índice dólar cedía 0,524%, mientras que el euro se apreciaba 0,51% a 1,193 dólares. El yen se fortalecía 0,57% ante el billete verde, a 105,41 unidades por dólar.

* Los comienzos de construcción de casas saltaron un 22,6% en julio en Estados Unidos, en una señal más de que el sector de vivienda es una de las pocas áreas de la economía que ha mostrado cierta solidez en medio de la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.

* Aún así, el mercado pasaba por alto los datos del martes sobre el sector de la construcción estadounidense y se enfocaba en el estancamiento político en Washington, donde el Gobierno y los legisladores demócratas no han llegado a un acuerdo para proveer más estímulos económicos.

(Editado en español por Marion Giraldo)