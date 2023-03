"En caída libre": Bonos soberanos de Bolivia perdieron más del 40% de su valor

Cargando...

Bolivia

Los bonos soberanos emitidos por Bolivia siguen perdiendo su valor cada vez más. Los títulos de deuda del país que vencen en 2028 cayeron en su cotización más del 40% solo este mes. Así, pasó de 70 centavos por dólar, el 6 de marzo, a 58 centavos de dólar, el 21 de marzo. Esto significa que si algún inversionista compró los bonos a 100 dólares, ahora solo valen 58 dólares.

Los títulos de deuda perforaron los niveles mínimos de la pandemia ante la caída de las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) que se ubican en su nivel más bajo en 15 años, según publica bloomberglinea.com y replicado por El Deber.

El informe del medio especializado asocia la caída al ‘lento, pero inexorable’ desplome de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que de más de $us 15.000 millones en 2014 han caído hasta $us 3.538 millones al 8 de febrero de 2023 (último dato disponible).

Los bonos de Bolivia han generado pérdidas de casi un 7% este año, el tercer peor desempeño en el mundo en desarrollo después de Ecuador, un incumplidor en serie, y Ucrania que está devastada por la guerra, según un índice de Bloomberg.

En días pasados, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró que los bonos soberanos del Estado Plurinacional están sujetos a cambios del mercado financiero internacional y afirmó que el Gobierno nacional centra sus esfuerzos para mantener la estabilidad económica con crecimiento sostenido en Bolivia, en un contexto de crisis mundial.

“Los bonos soberanos del Estado Plurinacional de Bolivia, emitidos en mercados internacionales, se rigen por un intercambio continuo en función a la demanda de los potenciales inversores”, indicó esa cartera mediante un comunicado.

El economista Mauricio Ríos García comentó que el contexto mundial es un factor agravante, pero no la causa de la caída. "Los mercados tienen cada vez menos confianza sobre la capacidad que el país tiene para honrar sus deudas y el Gobierno no quiere aceptar que la economía nacional tiene un modelo agotado. Todas las medidas están orientadas a tratar de salvar el modelo antes que la economía. Si no hay un cambio radical al modelo para salvar la economía, habrá que pensar en hablar de default (crisis de al menos 20 años) y cómo honrar las deudas. Un default viene acompañado de otras consecuencias más graves, sobre todo, una inflación difícil de controlar”, explicó.

A su vez, José Gabriel Espinoza, ex director del Banco Central de Bolivia, indicó que los bonos, con la ‘brutal’ caída, han perdido más del 40% de su valor.

"El fin de semana al ministro habló sobre un problema de iliquidez transitorio; sin embargo, hay que recordar que las crisis financieras como de los países siempre arrancan con iliquidez. Si bien ha sincerado un poco la situación, parece que no tiene un diagnóstico adecuado de la magnitud del problema y las consecuencias que podría llegar a tener el país”, afirmó Espinoza.

Para Bolivia, a decir del experto en mercado bursátil, Jaime Dunn, refinanciarse con bonos soberanos es una realidad cada vez más lejana. “Quienes han comprado bonos soberanos (AFP, empresas de seguros y algunas financieras) asumen las pérdidas porque las normas de valoración los obligan a registrar precios todos los días, “si los precios caen, ellos tienen que castigar su portafolio. Eso repercute en la rentabilidad de las pensiones e impacta en la situación financiera de las entidades reguladas que compraron bonos”, dijo.