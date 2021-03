Futuros del Nasdaq caen por el lastre de la subida de rendimientos en tecnológicas

Cargando...

Por Devik Jain

30 mar (Reuters) - Los futuros del índice Nasdaq 100 caían el martes debido a que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses afectaba a valores relacionados con la tecnología y los inversores compraban títulos de bancos infravalorados y de empresas industriales que se benefician de la reapertura de la economía.

Los futuros del Nasdaq 100 cedían un 0,6% mientras Amazon.com, Apple Inc, Netflix Inc y Microsoft Corp caían entre un 0,6% y un 0,8% antes de la apertura del mercado, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaban un máximo de 14 meses. [US/]

El Nasdaq, que incluye algunos de los grandes valores tecnológicos que han experimentado grandes avances en los últimos meses, se dirige a su primera caída mensual desde noviembre, ya que las proyecciones económicas optimistas aumentaron la demanda de bancos, energéticas, empresas de materiales y valores industriales infravalorados.

El aumento de los rendimientos ha afectado especialmente a los valores tecnológicos, que suelen tener un entorno de bajos tipos de interés implícito en sus elevadas valoraciones.

El Nasdaq sigue estando un 7% por debajo de su máximo histórico de cierre, mientras que las apuestas por una rápida recuperación económica impulsada por la distribución de vacunas y un estímulo sin precedentes han ayudado al S&P 500 y al Dow a marcar máximos históricos de cierre la semana pasada.

Los tres principales índices recuperaron la mayor parte de lo perdido en la sesión del lunes, ya que los inversores se animaron con los indicios de que el impacto de la caída de un fondo de cobertura estadounidense se limitaba a un puñado de valores y no se extendió al conjunto de los mercados.

A las 6:42 a.m. ET, el E-minis del Dow Jones subía 85 puntos, o un 0,26%, el E-minis del S&P 500 bajaba 0,75 puntos, o un 0,02% y el E-minis del Nasdaq 100 perdía 78,25 puntos, o un 0,6%.

Los bancos y los valores industriales, incluidos JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley y Boeing Co, sumaban entre un 0,9% y un 1,4%.

La cotización del bitcóin subía alrededor de un 2% después de que Reuters informara de que PayPal Holdings Inc va a anunciar que ha empezado a permitir que los consumidores estadounidenses utilicen sus tenencias de criptodivisas para pagar en millones de sus comercios online en todo el mundo.

(Información de Devik Jain en Bengaluru; editado por Maju Samuel; traducido por Tomás Cobos)