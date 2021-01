Gobierno italiano, a punto de caer antes de conferencia de ex primer ministro Renzi

Cargando...

Por Gavin Jones y Angelo Amante

ROMA, 13 ene (Reuters) - El gobierno de Italia pendía de un hilo el miércoles, antes de una conferencia de prensa que ofrecerá el ex primer ministro Matteo Renzi, quien amenazó con sacar a su pequeño partido centrista de la coalición gobernante, lo que provocaría su colapso.

Renzi hablará a las 17:30 hora local (1630 GMT) con los dos ministros de su partido Italia Viva. No ha revelado el motivo de la conferencia de prensa, pero muchos observadores creen que los ministros anunciarán su dimisión.

Una decisión así desataría el caos político en Italia en un momento en que lucha por contener la pandemia resurgente de COVID-19. El respaldo de Italia Viva en el Parlamento es crucial para la supervivencia de la coalición liderada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el centroizquierdista Partido Demócrata (PD).

El miércoles, 5 Estrella y el PD reiteraron sus llamamientos a Renzi para preservar la unidad del gobierno.

"No me rindo, el PD no se rinde, (el líder del PD Nicola) Zingaretti no se está rindiendo, tenemos que hacer todo lo posible para salvar esta coalición", dijo el líder del PD en el Senado, Andrea Marcucci, considerado cercano a Renzi, en una entrevista televisiva.

El partido Italia Viva de Renzi, que tiene un apoyo de menos del 3% de los votantes, ha sido un aliado rebelde del primer ministro Giuseppe Conte desde que se formó su gobierno en 2019, y las tensiones han aumentado de manera constante en las últimas semanas.

Las quejas de Renzi se centraron originalmente en los planes de Conte de gastar miles de millones de euros prometidos por la Unión Europea para relanzar la maltrecha economía de Italia.

(Reporte adicional de Antonella Cinelli; escrito por Gavin Jones; editado en español por Carlos Serrano)