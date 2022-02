IBCE: "El país podría beneficiarse mucho más si tuviera la biotecnología para aumentar la producción de soya"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamentó que el país continúe perdiendo recursos económicos en las divisas por la baja productividad en la soya ante la falta del uso de la biotecnología.

"Se benefician los que hacen bien las cosas y no es que nuestros productores no lo hagan, si no que Bolivia podría beneficiarse mucho más si es que tuviera la biotecnología para aumentar la producción en un 50%", afirmó Rodríguez.

En los últimos días, el precio internacional de la soya se disparó hasta situarse por encima de los 500 dólares la tonelada, lo que beneficia las arcas públicas por el mayor ingreso de divisas.

El alza en la cotización del grano se debe principalmente a la sequía que afectó al sur de Brasil, país que preveía producir 144 millones de toneladas del alimento, pero se calcula que no superará los 130 millones. Una situación similar ocurre en Argentina, donde los efectos climáticos mermaron la producción, que apenas alcanzará 40 millones de toneladas, nueve millones menos de lo previsto, según Clarín.

Rodríguez recordó que el 2021 se exportó un poco más de 2.5 millones de toneladas entre torta de soya, aceites crudos, aceite refinado y harina, que ocasionó que el país gane $us. 1.365 millones, sin embargo, Bolivia dejó de ganar más de $us. 60 millones.

"Porque nuestro rendimiento en el agro es de dos toneladas por hectárea y los competidores están por encima de las tres toneladas. Entonces, sin aumentar un metro cuadrado de nuestra producción podríamos haber tenido un millón de toneladas adicionales que con este incremento del precio obtendríamos más de 700 millones de dólares de ingresos adicionales de divisas", aseveró el gerente del IBCE.

Señaló que si el Gobierno aprobaría el uso de la biotecnología, el 2021 no se generaría $us. 1.365 sino de más de $us. 2 millones en un solo rubro como es la soya y sus derivados.

Para Rodríguez, no sirve de mucho que el precio de la soya esté en aumento en el mercado internacional si la oferta nacional no crece ni se puede aumentar el rendimiento promedio de la siembra como sucede en Paraguay, Brasil o Argentina.