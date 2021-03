MERCADOS GLOBALES-Grandes tecnológicas impulsan a las acciones a la espera de plan de reconstrucción de Biden

Cargando...

Por Herbert Lash y Tom Arnold

NUEVA YORK/LONDRES, 31 mar (Reuters) - El dólar alcanzó un máximo de un año frente al yen y las acciones de tecnología llevaron a Wall Street y a un indicador clave de las acciones globales al alza el miércoles, antes del anuncio del presidente Joe Biden de un plan multimillonario para reconstruir la infraestructura de Estados Unidos.

* El implacable aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses, con el retorno de la deuda a 10 años en camino de su mayor subida trimestral desde el cuarto trimestre de 2016, pesó anteriormente sobre la confianza de los inversores, incluso cuando datos chinos sugirieron una sólida recuperación económica mundial.

* Las grandes tecnológicas impulsaban a Wall Street. Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc y Facebook Inc llevaban al índice de referencia S&P 500 a un nuevo máximo y elevaban el Nasdaq un 2%.

* En Europa, las acciones cayeron ligeramente. El índice regional STOXX 600 bajó un 0,1%, pero cerró su segundo mes consecutivo de ganancias. El índice FTSE 100 de Gran Bretaña cayó un 0,9% debido a que la empresa de entrega de alimentos en línea Deliveroo cerró con un desplome del 30% en su primer día de operaciones.

* La economía de Gran Bretaña creció más de lo esperado, un 1,3%, en el último trimestre del año pasado, pero aun así se contrajo a máximos en más de tres siglos en 2020.

* Algunos bancos globales enfrentan miles de millones de dólares en pérdidas después de que el fondo de cobertura estadounidense Archegos Capital Management no cumplió un requerimiento de garantías en derivados de renta variable, lo que provocó el nerviosismo de los inversores sobre quién más podría estar afectado.

* Pero la atención durante gran parte del trimestre se ha centrado en el aumento de los rendimientos de los bonos, lo que hace que las valoraciones de las acciones parezcan elevadas, especialmente para las principales empresas tecnológicas, que han soportado la peor parte de la reciente liquidación.

* El miércoles, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subieron hasta un 1,746% desde el 1,708% del martes y más tarde se ubicaban en 1,714%.

* La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista con Bloomberg TV el miércoles, desafió a los inversores que han estado elevando los costos de los préstamos en los mercados de bonos de la zona euro para poner a prueba la determinación del BCE.

* Los inversores esperaban el viaje de Biden a Pittsburgh el miércoles, donde se espera que impulse un plan en infraestructura. Su costo podría llegar a los 4 billones de dólares para construir carreteras y puentes convencionales y, al mismo tiempo, abordar el cambio climático y cuestiones de política nacional como la desigualdad de ingresos.

* El índice de referencia de MSCI para los mercados de valores globales subió un 0,4% a 674,81. En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,04%, el S&P 500 ganaba un 0,71% y el Nasdaq Composite se elevaba un 1,83%.

* El índice de acciones de Asia-Pacífico más amplio de MSCI, que excluye a Japón, cayó un 0,4%, marcando su primera pérdida mensual en cinco meses.

* En cuanto a las materias primas, los futuros del crudo Brent caían 25 centavos a 63,89 dólares el barril, mientras que los futuros de crudo estadounidense ganaban 25 centavos a 60,8 dólares el barril.

(Reporte de Herbert Lash, Reporte adicional de Swati Pandey en Sídney. Editado en español por Rodrigo Charme)