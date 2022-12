Ministro de Economía pide a diputados reflexionar y aprobar el PGE 2023

Cargando...

Bolivia

Este domingo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, pidió a la Asamblea Legislativa no frenar la aprobación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE-2023) ya que esto frena la elaboración de proyectos que son importantes para la reconstrucción económica.

Además, dijo que prefiere no pensar que la no aprobación del proyecto por parte de algunos diputados no se trate de un "boicot a la gestión económica del presidente Luis Arce".

“Apelamos a la reflexión de los asambleístas, en la Cámara de Diputados no han objetado cuestiones de fondo del Presupuesto General del Estado, la mayoría ha dicho que el presupuesto está acorde con el modelo social comunitario productivo, hay temas políticos de por medio” dijo Montenegro.

Afirmó que se frenará la ejecución de 588 proyectos de inversión pública y gobiernos locales y universidades públicas ya que no tendrán recursos para continuar con sus actividades.

El ministro explicó que el proyecto del PGE contempla un incremento de 3,8%, de Bs 235.000 millones del presupuesto consolidado a 2022 a Bs 244.000 millones.

“Esta cantidad de recursos permitirá a la economía tener inversión de $us 4.006 millones”, enfatizó Montenegro.

Añadió que si no se hace un esfuerzo para aprobar el PGE 2023 hay un temor que estos recursos no puedan ser ejecutados y obviamente eso iría en desmedro de todas las entidades.

