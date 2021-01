Productor de Metallica Bob Rock vende derechos de más de 40 canciones

Cargando...

21 ene (Reuters) - El productor discográfico Bob Rock vendió su parte de los derechos de un catálogo de 43 canciones, incluido el álbum homónimo de la banda de heavy metal Metallica y de "Call me irresponsible" de Michael Bublé, a Hipgnosis Songs Fund, en medio de una explosión de consumo de música por streaming.

La pandemia del COVID-19 está llevando a que una creciente lista de profesionales de la industria musical monetarice sus antiguos trabajos vendiendo canciones y álbumes valiosos, en un momento en que la crisis de salud mundial ha hundido las ganancias por los conciertos en vivo.

La firma de inversión Hipgnosis, con sede en Londres, anunció el jueves una oferta de colocación con descuento de sus acciones ordinarias junto con el acuerdo, que es al menos el quinto de la compañía este mes tras los que alcanzó con Shakira y Neil Young.

"La amplitud de los enormes éxitos de Bob Rock es casi imposible de igualar por ningún creador de la historia de la música", dijo el fundador de Hipgnosis Songs, Merck Mercuriadis, que fue mánager de artistas como Elton John y Beyoncé.

Rock coprodujo el álbum homónimo de Metallica en 1991, conocido popularmente como "The Black Album", que incluye éxitos como "Nothing else matters" y "The unforgiven". Las canciones del disco han sido escuchadas por streaming más de 7.000 millones de veces, según Hipgnosis.

Asimismo, Rock trabajó bastante con Bublé y "Call me irresponsible", de 2007, ganó un Grammy por "Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional".

El valor de los acuerdos musicales no fue revelado.

(Reporte de Pushkala Aripaka en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)