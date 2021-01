Wall Street ronda máximos históricos gracias a repunte generado por Biden

Cargando...

Por Devik Jain y Medha Singh

21 ene (Reuters) - Los principales índices de Wall Street rondaban nuevos récords el jueves, ya que los inversores cuentan con que se aprobarán más medidas de alivio frente a la pandemia y se acelerará la administración de vacunas bajo el gobierno de Joe Biden para respaldar a la economía tras débiles datos laborales.

* A las 1541 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 45,12 puntos, o un 0,14%, a 31.234,42 unidades; el índice S&P 500 ganaba 6,58 puntos, o un 0,17%, a 3.858,48 unidades; y el Nasdaq Composite mejoraba 51,66 puntos, o un 0,40%, a 13.510,90 unidades.

* El salto en las acciones de pesos pesados tecnológicos como Alphabet Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc impulsaba al alza al Nasdaq, mientras que S&P y Dow operaban más estables en la sesión.

* El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 900.000, según el Departamento de Trabajo. Es probable que la elevada lectura se debiera al imparable aumento de casos de COVID-19 en todo el país.

* "Los mercados están apostando claramente por la perfección", dijo Chris Osmond, de Prime Capital Investment Advisors en Overland Park, Kansas.

* "Si hay continuos percances en la distribución de una vacuna podría haber cambios en las expectativas. También, (la propuesta de estímulo de Biden) enfrentará la oposición no solo del Partido Republicano, sino de demócratas moderados, lo que podría generar también algo de ansiedad en el mercado", agregó.

* Tres de los 11 sectores del S&P avanzaban en las primeras operaciones, liderados por los servicios de comunicaciones y el consumo discrecional.

* Las acciones de firmas energéticas, financieras e industriales, que han contribuido al alza del 14% del S&P desde la elección presidencial del 3 de noviembre, cedían entre un 0,3% y un 1,3%.

(Editado en español por Carlos Serrano)