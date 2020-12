Los mejores duetos de Los Ángeles Azules

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Hoy por hoy, no hay artista que no se emocioné con la idea de reeditar uno de sus éxitos junto a Los Ángeles Azules, la agrupación mexicana es una de las más famosas de Latinoamérica, quienes siguen haciendo bailar no solo a la generación ochentera sino también a la actual.

Esta reconocida banda internacional llega a Santa Cruz para participar exclusivamente del 'Mega Festichela con Paceñita en Casa', la cita es este sábado 12 de diciembre, un concierto de lujo que será transmitido al vivo por el Facebook de Paceña y por las pantallas de la Red Uno desde las 20:00 horas.

Este grupo, que tiene una trayectoria que comenzó en el año 1982, se caracteriza por tener bailando a su público con el ritmo de la cumbia y con la reedición de sus canciones más exitosas tiene millones de seguidores, puesto que los Ángeles Azules “son tendencia en las redes sociales con sus últimos lanzamientos”, demostrando el cariño existente con los sentimientos que transmiten.

Si tú eres fanático de esta agrupación no te puedes perder este megaevento organizado por Paceña con la transmisión de la Red Uno. Aquí te dejamos aquí una lista con los duetos con los que seguro has presumido tus mejores pasos de baile:

’17 AÑOS’ – CON JAY DE LA CUEVA

¿Quién dijo que el rock y la cumbia no podían mezclarse? Esta colaboración entre la agrupación mexicana y el vocalista de Moderatto es un claro ejemplo de que ambos géneros pueden convivir en armonía y hacernos bailar por igual.

‘EL LISTÓN DE TU PELO’ – CON DENISE GUTIÉRREZ

Hace cinco años la fiebre de los Ángeles Azules también contagió a Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, quien participó en el álbum de colaboraciones Cómo te voy a olvidar. El dueto fue sin duda el pretexto perfecto para que los fanáticos del rock alternativo aprendieran unos cuantos pasos de cumbia.

‘ENTREGA DE AMOR’ – CON SAÚL HERNÁNDEZ

‘Entrega de amor’ es sin duda uno de los temas más populares de Los Ángeles Azules, y qué mejor artista para hacerle un homenaje que la leyenda viviente del rock mexicano Saúl Hernández. Nadie nunca imaginó que esta fusión pudiera ser posible, sin embargo, hoy podemos afirmar que suena de maravilla y es ideal para inaugurar la pista de baile.

‘MIS SENTIMIENTOS’ – CON XIMENA SARIÑANA

Esta colaboración con la que Ximena Sariñana nos demostró que su voz podía incursionar en otro género distinto al pop, logró atraer la atención de un nuevo público que abrió sus horizontes musicales e incluso aprendió a apreciar la cumbia. ¿Tú fuiste uno de ellos?

‘LAS MARAVILLAS DE LA VIDA’ – CON CARLA MORRISON

Después de escuchar este tema nos cuesta trabajo imaginar a Carla Morrison en otro género que no sea la cumbia, pues su voz encaja a la perfección. Quién sabe, en una de esas la cantante mexicana deja las baladas para sorprendernos con un álbum de este género. ¿Te gusta la idea?

‘CON OTRO SABOR’ – CON PEPE AGUILAR

Sabemos que este es uno de los duetos que siempre habías estado esperando, pues, ¿qué puede ser mejor que unir el ritmo de Los Ángeles Azules con la extraordinaria voz de Pepe Aguilar? Exacto, nada. Después de darle play a esta canción solo podrás pensar: ¡¿Por qué no lo habían hecho antes?!

‘ME HACES FALTA TÚ’ – CON YURI

Este dueto también representa un gran encuentro de titanes que por supuesto no podíamos pasar por alto. Luego de disfrutar el ritmo de esta colaboración única, tú también querrás que la artista veracruzana nos deleite con más temas de cumbia.