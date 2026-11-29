El conservador Partido Popular ganaría las elecciones en España y podría gobernar con la ultraderecha de Vox con el 32,73 % del voto escrutado al superar juntos la mayoría absoluta en el Congreso, fijada en 176 diputados.

Con ese porcentaje de voto escrutado, el PP obtendría el 31,14 % de los votos y 132 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 15,14 %, lo que supone 49 diputados, con lo que entre los tres suman 183.

Mientras, el PSOE obtendría el 30,01% de los votos y 120 diputados.

Un total de 38,6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18.00 horas (17:00 GMT) era del 68,15 %, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior. EFE