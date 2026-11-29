La Fuerza Aérea de Perú (FAP) negó este sábado que uno de los tripulantes que murió el pasado jueves en un accidente aéreo junto a otros siete uniformados hubiera trasladado previamente al papa León XIV en helicóptero en su reciente visita al país andino, como informó el canal estatal TVPerú y otros medios locales.



La FAP aclaró -al diario El Comercio la noche del sábado- que el capitán Bruno Rivas Zegarra no fue el encargado de pilotar el helicóptero que trasladó a León XIV, aunque si fue partícipe de los preparativos para su llegada.



Rivas Zegarra "estuvo inmerso en la llegada de su santidad", al cumplir labores de apoyo en el marco de los protocolos de transporte y cobertura del pontífice, aunque sin haber tenido a su cargo el pilotaje principal del vuelo papal, especificó la FAP al diario.



Este sábado, el canal estatal peruano y otros medios locales destacaron que Rivas Zegarra formaba parte de la flota de cuatro helicópteros que se utilizaron el 14 de noviembre para trasladar al papa y su séquito desde la ciudad de Chiclayo, donde León XIV fue obispo ocho años, a la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, y luego traerlos de regreso.



"Durante la visita del papa León XIV al Perú, (Rivas Zegarra) integró una de las tripulaciones aéreas que participaron en el traslado de la comitiva papal. Rivas era natural de Tambogrande, Piura, donde es recordado por su trayectoria y labor humanitaria", informó TVPerú en sus redes sociales junto con una foto del joven capitán y el papa.



El capitán viajaba como copiloto en el helicóptero que se accidentó el jueves durante una misión en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país andino, donde iban nueve militares, de los cuales solo uno logró sobrevivir.



Este viernes, el Comando Especial VRAEM, de las Fuerzas Armadas peruanas, confirmó que la aeronave siniestrada es un helicóptero Mi-17, con matrícula FAP-646, que estaba destinado a extraer una patrulla militar de un sector de esta convulsa zona.



El único superviviente del accidente es el piloto y comandante del helicóptero, Enzo Espinoza, quien fue trasladado de urgencia a la capital Lima para recibir atención médica especializada.



Las víctimas mortales de la FAP son el ya mencionado Bruno Rivas, los suboficiales de primera Jorge Evanan y Franklin Odar, y los suboficiales de segunda Luis Alcántara y Marcos Palomino.



Por parte del Ejército peruano fallecieron los suboficiales de segunda Segundo Pereira y Carlos Huanilo, así como el suboficial de tercera Crisólogo Contreras.



Según la información preliminar de las Fuerzas Armadas, el helicóptero se estrelló sobre la zona de Sanabamba, un área rural del VRAEM que pertenece a la sureña región andina de Ayacucho y ya hay abierta una investigación para determinar las causas. EFE