A diez años de aquel fatídico 28 de noviembre de 2016 en que el vuelo 2933 de LaMia despegó desde el Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz, Bolivia, con destino a Medellín, la memoria colectiva del deporte sudamericano sigue marcada por una negligencia evitable.

La aeronave AVRO 146-RJ85 se precipitó en el Cerro Gordo de la Unión, cobrándose la vida de 71 personas, entre futbolistas del Chapecoense, cuerpo técnico y tripulación, dejando apenas seis sobrevivientes en un siniestro que conmocionó profundamente a los lectores bolivianos y al mundo entero.

De acuerdo al portal Infobae, la investigación definitiva de la Aeronáutica Civil de Colombia determinó que el trágico desenlace fue provocado por un agotamiento total de combustible, descartando fallas mecánicas o sabotaje.

El técnico de aviación y sobreviviente Erwin Tumiri relató los momentos previos al despegue: “Yo cargué el tanque hasta Cobija. Cuando pregunté arriba del avión, estando ya en vuelo, y me dice ahí el ingeniero de vuelo, Ángel Lugó: ‘No, vamos a ir directo a Colombia’, me quedé callado un rato. Como estás volando con un ingeniero, con un despachador y está ahí el capitán, yo supuse que sabían lo que estaban haciendo. Y bueno, no podía tampoco sobrepasar a las autoridades. No podía hacer nada”.

Decisiones al límite y alertas ignoradas en la cabina

Los informes técnicos revelaron que la tripulación intentó completar una ruta de cuatro horas con apenas 9.300 kilogramos de carburante, cuando la normativa exigía un mínimo de 11.600 kilogramos.

El jefe de investigación colombiano, Miguel Camacho, explicó la gravedad de la omisión en el puente de mando: “El avión cuenta con alarmas y luces que se encienden para avisar a la tripulación de que debe actuar cuando el combustible está bajo. Pero no hubo comunicación”.

A pesar de que las alarmas y luces rojas indicaban una emergencia crítica desde hacía 40 minutos, los responsables prefirieron continuar la ruta para evitar el pago de tasas de aterrizaje y multas en aeropuertos cercanos.

Las autoridades concluyeron que la presión financiera de la aerolínea y la deficiente gestión de los planes de vuelo precipitaron la catástrofe aérea.

El dramático testimonio desde el interior de la aeronave

Los instantes finales estuvieron marcados por la confusión y la falta de potencia en los motores de la aeronave que transportaba el sueño continental del club brasileño. Alan Ruschel, uno de los futbolistas sobrevivientes, recordó los segundos antes del impacto: “El piloto avisó que íbamos a aterrizar, hicimos una vuelta, otra vuelta, y nada… no aterrizábamos. De repente, se apagaron todas las luces del avión, quedó todo en silencio.

Nadie gritó, no hubo pánico, solo esa sensación de ‘¿qué está pasando?’”.

Posteriormente, el jugador agregó detalles sobre el dramático desenlace que cambió su vida para siempre: “Después, vino una turbulencia muy fuerte, sonó la alarma dentro del avión… y ahí ya no me acuerdo de más nada.

Supongo que fue el momento del impacto”. Los reportes oficiales confirman que a las 21:58 hora colombiana se produjo el choque definitivo contra la ladera antioqueña.

Responsabilidades legales y el legado deportivo del club

Las repercusiones judiciales se tradujeron en diversos procesos abiertos en Bolivia y el ámbito internacional contra directivos de la aerolínea y funcionarios encargados de validar los planes de vuelo.

Mientras los tribunales continúan analizando las responsabilidades penales y civiles, los sobrevivientes han debido redefinir sus rumbos personales frente a secuelas físicas y emocionales imborrables.

En el plano estrictamente deportivo, el Chapecoense fue proclamado campeón de la Copa Sudamericana 2016 en un gesto de hondo fair play por parte de Atlético Nacional.

Aunque el club brasileño ha atravesado múltiples vaivenes institucionales y deportivos en la última década, el recuerdo de sus mártires permanece intacto en cada rincón del continente.