Una escena insólita se vivió el martes 24 de noviembre en la Asamblea de la República de Portugal, cuando un hombre con una apariencia similar a la representación tradicional de Jesucristo llamó la atención de los parlamentarios durante el debate del Presupuesto del Estado para 2027.

El visitante, vestido con una túnica blanca, barba y cabello largo, se encontraba en la galería destinada al público cuando su presencia fue advertida durante la intervención de André Ventura.

Al observarlo, el dirigente del partido Chega lanzó un comentario en tono de broma:

“Hasta Jesucristo vino a agradecer”.

La situación provocó reacciones entre los diputados e interrumpió momentáneamente el debate parlamentario.

Tras el incidente, el presidente de la Asamblea de la República, José Pedro Aguiar-Branco, intervino para recordar las normas de comportamiento dentro del recinto.

La autoridad sostuvo que los asistentes a las galerías no pueden manifestarse ni intervenir en los discursos de los legisladores.

Posteriormente, dispuso que el hombre abandonara el lugar y agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP) lo acompañaron hacia la salida.

Pese al episodio, la Asamblea retomó sus actividades y continuó con la votación del Presupuesto del Estado para 2027.

La propuesta fue finalmente aprobada en votación final global el mismo martes 24 de noviembre.