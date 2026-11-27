El calentamiento del Pacífico ecuatorial posiciona a El Niño 2026 como el segundo más intenso desde 1950 durante el trimestre agosto-octubre, según el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI).

El indicador alcanzó los +2,0 °C, una cifra apenas inferior a los +2,1 °C registrados en el mismo período de 1997 y superior a los +1,8 °C de 2015.

Estos datos todavía no definen qué lugar ocupará el actual episodio de El Niño en la serie histórica. No obstante, su evolución reciente y los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anticipan que el fenómeno podría intensificarse durante el verano del hemisferio sur y llegar a valores inéditos en los próximos meses.

El último informe del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, publicado el 12 de noviembre, señala que El Niño sigue fortaleciéndose. El organismo estima una probabilidad superior al 79% de que se mantenga entre las categorías fuerte y muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027.

El índice RONI es la herramienta que utiliza la NOAA para seguir y clasificar las fases de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO).

La previsión debe leerse como una tendencia climática de escala estacional, no como un pronóstico puntual para cada día o ciudad.

El índice RONI permite comparar el fenómeno con océanos más cálidos

El RONI mide las anomalías de temperatura de la superficie del mar en la región Niño 3.4, ubicada en el Pacífico ecuatorial central, pero incorpora un ajuste por el calentamiento medio del conjunto de los océanos tropicales. Esa característica permite identificar con mayor precisión cuánto se aparta el Pacífico de las condiciones globales actuales.

Los valores se calculan a partir de períodos móviles de tres meses. Por eso, el +2,0 ℃ informado para agosto-octubre no representa una medición diaria, sino la persistencia de un calentamiento elevado durante todo ese trimestre.

La comparación con otros años ayuda a dimensionar la intensidad actual. En agosto-octubre de 1997, el RONI había llegado a +2,1 ℃. En 2015, durante otro de los episodios más importantes de las últimas décadas, había alcanzado +1,8 ℃. Los registros de 1982, por su parte, se ubicaron en +1,6 ℃ para el mismo lapso.

Sin embargo, esos antecedentes también obligan a evitar conclusiones anticipadas. El evento de 2015 siguió intensificándose tras octubre y recién más adelante alcanzó sus máximos. La posición final de 2026 solo podrá establecerse cuando se completen los datos de los trimestres siguientes.

La NOAA estima cerca de 60% de probabilidad de un récord

La principal señal de alerta está en la proyección para el cierre de 2026 y el comienzo de 2027. La NOAA calcula una probabilidad cercana al 60% de que el RONI alcance o supere +2,5 ℃ en los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero.

Si ese nivel se concreta, el episodio pasaría a superar los antecedentes comparables desde 1950 según este indicador relativo. Por ahora, se trata de una posibilidad respaldada por modelos climáticos y no de un récord confirmado.

El fortalecimiento también aparece en otros indicadores del Pacífico. Según el diagnóstico de la agencia estadounidense, la anomalía de la temperatura superficial del mar llegó a +2,5 ℃ en la región Niño 3.4, a +3,6 ℃ en Niño 3 y a +4,4 ℃ en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur.

Bajo la superficie del océano, las anomalías superaron los +10 ℃ en sectores del Pacífico oriental. A la vez, los cambios en los vientos y en la circulación atmosférica muestran una interacción consistente entre el océano y la atmósfera, condición necesaria para que el calentamiento sea considerado un episodio consolidado de El Niño.

Estos datos fueron detallados en el Climate Prediction Center: ENSO Diagnostic Discussion - NOAA, que actualiza mensualmente el seguimiento del fenómeno.

Para la Argentina, aumenta la probabilidad de excesos de lluvia

En la Argentina, los efectos de un El Niño fuerte o muy fuerte suelen asociarse con una mayor posibilidad de lluvias superiores a los valores habituales en el noreste, el Litoral y áreas del centro-este del país. Eso no significa que vaya a llover más en todas las localidades ni que los eventos extremos estén asegurados.

Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe aparecen entre las zonas donde la señal histórica suele ser más marcada. También puede extenderse a partes de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, en especial durante los períodos del año en los que el fenómeno tiene mayor influencia sobre la circulación regional.

En esos territorios, la combinación de precipitaciones frecuentes, suelos previamente saturados y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay puede elevar el riesgo de anegamientos urbanos y rurales. Aun así, el impacto final depende de factores locales: la distribución de las tormentas, la humedad acumulada en el suelo y otros patrones atmosféricos de menor escala.

En el noroeste argentino y en sectores cordilleranos, en cambio, la relación entre El Niño y las precipitaciones es menos uniforme. Allí puede haber condiciones cercanas a lo normal, señales débiles o incluso déficits de lluvia, según la estación y la zona considerada.

El descenso del océano no implica un alivio inmediato

Los modelos prevén que el calentamiento se mantenga elevado durante buena parte del verano y que disminuya de manera gradual hacia el otoño de 2027. Aunque el océano comience a enfriarse, los efectos atmosféricos pueden persistir durante varias semanas o meses.

Ese desfase es importante para interpretar las perspectivas climáticas. El Niño modifica probabilidades, no determina por sí solo el tiempo de una jornada determinada. Un trimestre con mayor chance de lluvia por encima de lo normal puede incluir períodos secos, mientras que un área sin señal marcada puede atravesar tormentas intensas por mecanismos regionales.

La próxima actualización del diagnóstico mensual de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre. Ese informe permitirá saber si el Pacífico ecuatorial se acerca al umbral de +2,5 ℃ proyectado por los modelos y si el actual episodio consolida su posición entre los más intensos de la serie histórica.

Fuente: Infobae.