Un zoológico japonés celebró este viernes el nacimiento en cautividad de un pingüino saltarrocas norteño, una especie en peligro de extinción, por primera vez gracias a la inseminación artificial.



"En nuestro parque hemos estado investigando la inseminación artificial en múltiples especies de pingüinos durante muchos años, y este éxito representa el primero en el mundo para esta especie", afirmó en la red social X el zoo Adventure World, situado en la prefectura occidental de Wakayama.

Un zoológico japonés celebró este viernes el nacimiento en cautividad de un pingüino saltarrocas norteño, una especie en peligro de extinción, por primera vez gracias a la inseminación artificial. EFE/ Adventure World



El polluelo rompió el cascarón el pasado 28 de octubre, un acto retransmitido por el zoológico y seguido en directo por más de 19.000 personas, y desde entonces ha seguido creciendo con buen estado de salud alejado del público.



Tras indicar que la inseminación artificial en pingüinos es técnicamente muy difícil y solo se han reportado casos de éxito en cuatro especies, el centro precisó que una prueba de ADN certificó que se trata de un ejemplar de saltarrocas norteño.





Se trata de una especie caracterizada por sus cejas amarillas, las plumas abultadas de la cabeza, el pico anaranjado y los ojos rojos. Natural del Atlántico Sur y del sur del océano Índico, esta especie recibe su nombre debido a su costumbre de saltar de unas rocas a otras en vez de desplazarse andando.



Estos pingüinos están catalogados oficialmente como "en peligro" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a su limitada zona de cría, el deterioro de su hábitat reproductivo y unas cifras de población comparativamente bajas y variables.



Según las estimaciones de la Global Penguin Society, su población mundial ronda actualmente las 500.000 parejas reproductoras.



"Se espera que haga su debut en público general alrededor de marzo de 2027, cuando pueda nadar", destacó el zoológico. EFE

