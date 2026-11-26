Una mujer de 38 años y madre de cinco hijos perdió la vida tras caer a un canal cubierto de vegetación que, por su apariencia, parecía ser una continuación del camino peatonal. El hecho ocurrió en Inglaterra y ahora genera preocupación por las condiciones de seguridad del lugar, donde una forense advirtió que podrían registrarse nuevas muertes si no se toman medidas.

La víctima fue identificada como Jody Brown, quien falleció en Walsall, región de West Midlands, cerca de un hotel Premier Inn donde se había hospedado, según informó la cadena BBC.

Jody Brown, la mujer de 38 años y madre de cinco hijos que murió tras caer al canal en Walsall. FOTO: BBC.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, Brown salió sola del establecimiento alrededor de la 01:00. Las imágenes de las cámaras de seguridad la mostraron caminando de manera inestable, mientras miraba su teléfono celular y llevaba una bolsa y una bebida.

Minutos después, se dirigió hacia el borde del Walsall Canal Basin y dejó la vereda para ingresar al agua. La vegetación que cubría la superficie habría dificultado que pudiera distinguir el canal del camino peatonal.

Personas que se encontraban cerca escucharon sus gritos de auxilio y lograron sacarla del agua. Sin embargo, pese a los intentos por reanimarla, no pudieron salvarle la vida y su fallecimiento fue confirmado en el lugar.

La investigación determinó que Brown murió por un paro cardiorrespiratorio asociado al ahogamiento y a una intoxicación alcohólica grave. Las autoridades establecieron que se trató de una muerte accidental.

Advierten sobre el riesgo de nuevas tragedias

Más allá de las circunstancias del fallecimiento, el caso puso bajo la lupa las condiciones de seguridad del canal. La forense británica Joanne Lees advirtió que la falta de iluminación, señalización y barreras físicas representa un peligro para las personas que transitan por el sector.

En un informe dirigido al Ayuntamiento de Walsall y al Canal and River Trust, organismo encargado de administrar las vías navegables, señaló que la vegetación que cubre el agua puede hacer que el canal parezca una zona de pasto o una prolongación del sendero, lo que dificulta identificar dónde termina el camino y comienza el agua.

También cuestionó la falta de barandas, equipos de rescate disponibles y mecanismos que permitan a una persona salir del canal por sus propios medios.