Un entrenamiento de acrobacias aéreas terminó en un dramático accidente para el piloto brasileño de paramotor João Trentino, quien tuvo que activar su paracaídas de reserva para evitar una caída descontrolada. Aunque logró sobrevivir, sufrió una fractura en la primera vértebra lumbar (L1) tras impactar contra el suelo durante el aterrizaje de emergencia.

El incidente ocurrió el pasado 25 de noviembre de 2026, cuando Trentino realizaba maniobras acrobáticas y una de ellas falló en pleno vuelo, provocando que perdiera el control de su equipo.

Ante el peligro, el piloto tomó una decisión crucial: activar el paracaídas de reserva para reducir la velocidad de caída y tratar de llegar a tierra con vida.

Sin embargo, la emergencia todavía tenía otro riesgo. Durante el descenso, la vela del equipo llegó a entrar en contacto con cables de la red eléctrica, una situación que pudo terminar en una tragedia aún mayor. Pese al peligro, Trentino logró evitar una descarga eléctrica.

Finalmente, el piloto tocó tierra, pero la fuerza del impacto le provocó una fractura de la vértebra L1, correspondiente a la región lumbar de la columna vertebral.

A pesar de las lesiones, sobrevivió al accidente y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.