Una broma entre compañeros de trabajo terminó en un incendio dentro de una tienda de ropa en Valparaíso de Goiás, Brasil, luego de que uno de los empleados improvisara un lanzallamas con un desodorante en aerosol y un encendedor. El fuego se extendió rápidamente por un perchero, pero un tercer trabajador logró apagar las llamas con un extintor. Nadie resultó herido.

El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento. Las imágenes muestran al joven rociando desodorante cerca de su compañero y encendiendo un mechero. Al entrar en contacto con la llama, el aerosol produjo una llamarada que alcanzó la ropa expuesta.

Lo que parecía una broma terminó convirtiéndose en una situación de riesgo. Las llamas comenzaron a propagarse y, por unos instantes, amenazaron con extenderse por el interior del negocio.

Ante la emergencia, otros trabajadores intervinieron para evitar que el fuego avanzara. Un tercer empleado tomó un extintor y consiguió controlar el incendio, evitando que las llamas alcanzaran más prendas y provocaran daños mayores.

Pese al susto, el hecho no dejó personas heridas. Sin embargo, las imágenes muestran cómo una acción que parecía inofensiva pudo terminar en un accidente de mayores consecuencias.

El dueño y el empleado se pronuncian

Tras la repercusión del video en redes sociales, el dueño del establecimiento y el trabajador involucrado publicaron una declaración el miércoles 25 de noviembre para referirse a lo ocurrido.

En el video, el empleador expresó su alivio porque su trabajador salió ileso y lamentó lo sucedido.

“No te preocupes, ya me has ayudado mucho. Gracias a Dios que no resultaste herido”, manifestó.

Por su parte, el empleado reconoció que las bromas eran habituales entre los trabajadores y pidió disculpas por lo ocurrido.

“Siempre bromeamos y hacemos chistes, no esperábamos que esto sucediera. Tengan cuidado, porque no todos los chistes son graciosos”, expresó.

A continuación, el video: