La mancha oleosa de 2,6 millas de extensión detectada en el mar tras el vuelco del buque Med Emre a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y a 57 al este de Valencia se ha evaporado y actualmente no hay contaminación en la zona, según ha informado esta tarde la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y tras recabar un primer testimonio del capitán, que se encuentra ya en Cartagena y «en shock», el origen del vuelco podría estar en el «ingreso masivo de agua» en los tanques de lastre durante una noche en que se registraron en esa zona olas de cuatro metros y con «muy mal tiempo», lo que explicaría la causa de la «escora súbita» del barco y su posterior vuelco, ha añadido Delgado.

Esta tarde se ha llevado a cabo una operación de amarre del barco volcado a un remolque del buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor y la situación está estabilizada para evitar la posible deriva del barco, según Delgado, que ha dicho que tanto esta como la desaparición de la mancha oleosa son «buenas noticias».

El plan de actuación solicitado al armador como responsable del buque, propiedad de la naviera turca YMN, que volcó durante la noche y se mantiene semihundido, ya se está analizando por parte de Capitanía Marítima, y plantea medidas de remolque, de inspección, de aseguramiento, de flotación y cálculos, entre una serie detallada de medidas que deberán ser ampliadas con los requisitos de la administración marítima.

La capitana ha indicado que este viernes, por la mañana, se hará una inspección técnica del casco y de la parte sumergida por si ha habido algún fallo de estructura, así como del calado real, con el fin de evaluar posibles actuaciones posteriores. Además, técnicos de la empresa armadora llevarán a cabo su análisis sobre las posibilidades de remolque y de extracción de la carga y del combustible.

En el siniestro falleció un marinero turco y otros nueve tripulantes resultaron heridos de carácter leve, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia hospitalaria.

Delgado, quien ha apuntado que el vicepresidente del Gobierno y ministro Carlos Cuerpo se encontraba aún en València dentro de este operativo de seguimiento en el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS), ha añadido que la prioridad es la estabilización y el aseguramiento de la flotabilidad del buque, y posteriormente, cuando se compruebe que no hay más fugas de combustible, ya se valorará la posibilidad de remolque.

El buque Med Emre en el mar, con la costa visible al fondo. Foto: EFE

Solicitar un puerto de destino

Para ello la empresa tendrá que solicitar un puerto de destino y la administración marítima, en concreto la directora general de la Marina Mercante, «valorará esa propuesta, y la aceptará o no», ha añadido la capitana marítima de Valencia.

También ha explicado que el capitán del barco estará ahora a disposición de la autoridad independiente de investigación y también de la autoridad judicial, «porque ha habido un fallecimiento, y por lo tanto tendrá que ponerse a disposición de ambos».

Respecto a la posible causa del naufragio, ha valorado que con esa primera declaración del capitán haya «una buena noticia, en parte porque significa que no hay un fallo estructural en los tanques de carga y combustible, y por eso es posible que no estemos apreciando contaminación, porque los tanques de carga y combustible se encuentren intactos».

Asimismo, Delgado ha admitido la posibilidad de la extracción del combustible que almacena el barco volcado pero ha matizado: «Probablemente esa extracción se deba llevar a cabo en un puerto o lugar de refugio. Y eso es lo que ha de determinarse mañana, proponerse por el armador y determinarse por parte de la directora general de la Marina Mercante. Pero, por supuesto, la extracción forma parte de ese plan de salvamento que han de presentar».

El buque Med Emre permanece volcado y parcialmente hundido frente a la costa de Ibiza. Foto: AFP

Alcance del naufragio y medidas

El Gobierno trabaja para determinar el alcance del naufragio sufrido cerca de Ibiza por un buque de bandera maltesa que transportaba 7.000 toneladas de gasóleo y las alternativas para evitar un vertido contaminante.

El Gobierno ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional ante el riesgo de vertido. El buque, de 120 metros de eslora y 7 de manga, ha sido localizado por Salvamento Marítimo sobre las 09:30 horas de este jueves.

La entidad pública, dependiente del Ministerio de Transportes, ha enviado a la zona a las embarcaciones Guardamar Talía y Clara Campoamor, especializadas en la gestión de vertidos contaminantes.

La Dirección General de la Marina Mercante ha otorgado un tiempo limitado para que el armador del barco presente un plan sobre las acciones de remolque y vaciado de la carga, que deberá ser aprobado después por la administración marítima española.

Contaminación mínima

Por el momento, Capitanía Marítima de Valencia ha informado de la presencia de una mancha de 2,6 millas de extensión en el mar de un material oleoso e irisado, típico de gasóleo o aceite, que no ha aumentado, por lo que no proviene de los tanques ni de la carga del buque.

Delgado ha indicado, tras la reunión de seguimiento en el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de València, que los tanques del buque están «intactos» y no se trata de una mancha extensa, aunque siguen monitorizándola y vigilando su progresión.

El buque Med Emre permanece volcado y parcialmente hundido frente a la costa de Ibiza. Foto: AFP

Un fallecido y varios heridos

En el siniestro ha fallecido un marinero turco de 46 años y han resultado heridos leves otros nueve, trasladados a Ibiza y Valencia para ser atendidos.

La capitana marítima de Valencia ha señalado que el buque no es antiguo (fue construido en 2019) y pasó una inspección este mismo año en Italia sin deficiencias. Según Delgado, no parece que exista un fallo estructural, pero se va a investigar qué ha ocurrido. A su juicio, resulta «desconcertante» la rapidez con la que ha zozobrado y volcado el barco.

Además, ha dicho que el barco parece estable, aunque no ha descartado la posibilidad que se hunda por completo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento del tripulante y ha asegurado que «todos los medios» de salvamento, las administraciones públicas y organismos competentes «están trabajando de manera coordinada» para «esclarecer lo ocurrido, evaluar sus posibles consecuencias medioambientales y garantizar la seguridad de la zona», en un mensaje publicado en X.

El vertido no alcanzaría Ibiza

El equipo técnico y científico del Sistema de Observación Costero de Baleares (SOCIB) ha ejecutado simulaciones de deriva superficial ante un hipotético vertido del buque que muestran una trayectoria de las partículas que no alcanzaría el litoral ibicenco.

Por su parte, varias organizaciones ecologistas han expresado su inquietud por el posible impacto de un vertido de combustible sobre el ecosistema de una zona de alto valor natural, que forma parte del corredor de cetáceos del Mediterráneo.

