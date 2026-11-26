El diario espiritual del fallecido papa Francisco, publicado el pasado 24 de noviembre, revela experiencias personales, reflexiones y momentos de lucha espiritual que el pontífice registró durante más de tres décadas. Entre sus anotaciones destacan tres episodios en los que aseguró haber percibido la presencia del demonio, experiencias que ahora generan interés y debate dentro del mundo católico.

Los escritos de Jorge Mario Bergoglio, recopilados entre 1992 y 2024, fueron presentados por el cardenal Víctor Manuel Fernández y muestran una faceta poco conocida del pontífice, quien falleció en abril de 2025.

En uno de los pasajes, Francisco recordó una experiencia que lo marcó profundamente: "No olvido sus ojos amenazantes y a la vez seductores". También escribió sobre la influencia que atribuía a esa presencia en sus propias actitudes y decisiones.

Según los relatos, las experiencias ocurrieron en tres momentos distintos: las dos primeras cuando era arzobispo de Buenos Aires y la tercera en Roma, en 2018, después de su viaje a Chile.

La interpretación de la Iglesia

Para conocer la interpretación religiosa de estas revelaciones, el sacerdote Martín Peralta explicó que la existencia del mal y las tentaciones forman parte de las enseñanzas históricas de la Iglesia católica y que las experiencias descritas no representan algo exclusivo de un pontífice.

El religioso sostuvo que las anotaciones permiten reconocer la fragilidad humana, incluso en personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro de la Iglesia.

"Nos damos cuenta de esa humanidad, pero que siempre está acompañada de la gracia y de la luz de nuestro Señor", explicó.

Peralta también interpretó los tres episodios desde su perspectiva religiosa y los relacionó con decisiones del pontificado de Francisco sobre el matrimonio, la misa tradicional y la respuesta de la Iglesia frente a las denuncias de abusos sexuales en Chile.

Estas apreciaciones corresponden a la interpretación del sacerdote sobre los escritos y las decisiones del fallecido pontífice.

Un mensaje sobre la fe y las tentaciones

El sacerdote señaló que las experiencias de lucha espiritual no son exclusivas de las autoridades religiosas y que cualquier persona puede atravesar momentos de duda o tentación.

Como recomendación para quienes enfrentan dificultades en su vida espiritual, invitó a fortalecer la fe mediante la oración y la confianza en Dios.

"Reza, hazlo con amor, hazlo con fe, hazlo con confianza", expresó Peralta, quien destacó la importancia de la oración del Padre Nuestro y de la cruz de Jesucristo como símbolos de protección espiritual.

La publicación del diario permite conocer reflexiones personales de Francisco durante más de 30 años y abre una nueva ventana para acercarse a su dimensión humana y espiritual, más allá de su papel como líder de la Iglesia católica.