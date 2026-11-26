Un emotivo rescate protagonizado por el periodista Alejandro Pueblas se volvió viral en redes sociales. Mientras realizaba una cobertura en directo sobre las inundaciones en la provincia argentina de Chaco, interrumpió su transmisión para salvar a un perro que era arrastrado por la fuerte corriente.

El hecho ocurrió en una calle anegada de Puerto Vilelas, donde el periodista de América Noticias y A24, recorría las zonas afectadas junto a su camarógrafo.

En plena transmisión en vivo, ambos advirtieron que un perro luchaba contra la corriente. Sin pensarlo dos veces, Pueblas dejó el micrófono y se lanzó al agua para poner a salvo al animal. Durante el rescate, la fuerza de la corriente provocó que el periodista resbalara y terminara completamente dentro del agua.

Finalmente, logró alcanzar al perro y llevarlo hasta un lugar seguro. El animal fue llamado Bartolito y las imágenes del rescate generaron miles de reacciones y comentarios de reconocimiento en las redes sociales.

Bartolito volvió con su familia

Después del rescate, Pueblas informó que el perro estaba a salvo, había recibido comida y tenía un lugar donde permanecer mientras se recuperaba.

Horas más tarde, el periodista compartió una nueva actualización y confirmó que Bartolito había reencontrado a su familia.

También explicó que no pudieron registrar todo el operativo porque la prioridad era salvarle la vida.

Tras la repercusión del video, el periodista aprovechó para llamar la atención sobre la situación de las mascotas durante las inundaciones.

Advirtió que muchos animales quedan atrapados, abandonados o separados de sus familias cuando el agua avanza sobre barrios y viviendas.

El rescate convirtió una cobertura periodística sobre las inundaciones en una historia de solidaridad que tuvo como protagonista a un pequeño animal que logró sobrevivir gracias a la rápida intervención del periodista.