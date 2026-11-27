Uno de los sujetos distrae a la encargada del negocio mientras sus cómplices cambian el dispositivo de pago sin levantar sospechas.
27/11/2026 8:19
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Una nueva modalidad de robo fue captada por cámaras de seguridad en Colombia, donde delincuentes manipulan los dispositivos de pago con código QR para desviar el dinero de las compras a cuentas bancarias ajenas a los comerciantes.
En las imágenes se observa cómo tres sujetos ingresan a un establecimiento. Mientras uno de ellos distrae a la recepcionista, los otros dos aprovechan el descuido para reemplazar el dispositivo o código QR original por uno falso.
La maniobra se realiza en aproximadamente cinco segundos. Con el cambio, los clientes que escanean el código para pagar sus compras transfieren el dinero a una cuenta diferente de la del negocio, sin advertir que están siendo víctimas de una estafa.
Tras concretar el reemplazo, los tres sujetos abandonan el establecimiento con tranquilidad.
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