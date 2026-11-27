El auge de la inteligencia artificial facilitó que los estafadores ejecuten el vishing, una modalidad de ingeniería social que utiliza llamadas de voz para engañar a las víctimas mediante la suplantación de identidad.

Actualmente, bastan unos pocos segundos de audio extraídos de un video en redes sociales o de un mensaje de WhatsApp para que estas herramientas imiten a cualquier persona y perfeccionen los engaños, de acuerdo a lo que reporta el portal TN.

Las claves para detectar y frenar el engaño

1. La urgencia es una señal de alerta. Los delincuentes apelan a emergencias ficticias, compras no reconocidas o supuestas oportunidades de cambio de divisas para presionar a la víctima y quitarle tiempo para pensar.

Ante cualquier llamada que exija dinero, datos personales o códigos de seguridad con apuro, la medida más efectiva es desconfiar y cortar la comunicación de inmediato.

2. Una voz conocida ya no es una prueba. Reconocer el timbre vocal de un allegado dejó de ser una garantía de seguridad, una tendencia respaldada por el crecimiento superior al 400% que registró esta modalidad delictiva en 2025 según la firma DeepStrike.

En diciembre de ese año, una mujer en Quilmes transfirió una elevada suma tras recibir notas de voz sintéticas en WhatsApp de un supuesto conocido que le ofrecía dólares a buen precio.

3. El número en pantalla también puede mentir. Las bandas criminales emplean la técnica de caller ID spoofing para falsificar el identificador de llamadas o utilizan cuentas de mensajería robadas para simular contactos legítimos.

Frente a esta amenaza, resulta indispensable colgar y devolver la llamada directamente a los números agendados, a las líneas oficiales de las tarjetas bancarias o contactar al familiar por otra vía.

4. Ningún banco pide claves de seguridad por teléfono. Los falsos empleados financieros recurren a guiones elaborados con información pública de redes sociales para solicitar códigos SMS, claves token o transferencias en cajeros automáticos.

Ninguna entidad bancaria legítima solicita contraseñas, PIN ni códigos de seguridad por vía telefónica para autorizar operaciones.

5. Acordar una palabra clave con la familia. Como barrera preventiva frente a llamadas de auxilio falsas, se recomienda establecer en el hogar una palabra clave o una pregunta cuya respuesta solo conozcan los integrantes del círculo íntimo.

Esta medida debe socializarse especialmente con los adultos mayores, evitando utilizar datos que puedan encontrarse fácilmente en perfiles digitales.

Pasos a seguir tras un delito

En caso de concretarse el fraude, la rapidez para notificar a las entidades financieras y formalizar el reclamo resulta determinante para frenar el avance de estas redes.

Si se cae en el engaño, es fundamental comunicarse de inmediato con el banco para bloquear usuarios, tarjetas y tokens, solicitar un número de reclamo por escrito, resguardar capturas o audios como evidencia y presentar la denuncia penal correspondiente.