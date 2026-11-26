Tres videos registrados por sistemas militares en Oriente Medio forman parte de una nueva entrega de archivos desclasificados por el Pentágono. Las imágenes muestran objetos detectados mediante cámaras infrarrojas y equipos de vigilancia, cuyos movimientos todavía no han podido ser identificados.

Las grabaciones corresponden a incidentes registrados en 2020, 2023 y 2026. En una de ellas se observan varios puntos con contraste térmico que se desplazan sobre el océano, mientras que otra muestra un objeto luminoso que aparentemente cambia de dirección de forma repentina.

Uno de los registros más antiguos muestra un objeto que pasa cerca de un buque militar. Las imágenes fueron captadas con equipos de observación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero no permitieron establecer con certeza de qué se trataba.

Esta publicación corresponde a la octava entrega de documentos sobre fenómenos anómalos no identificados. El paquete incluye 43 registros, entre ellos 40 documentos y tres grabaciones audiovisuales.

El material también contiene análisis de radar y reportes de avistamientos que datan de hace más de siete décadas. Su publicación permite conocer nuevos antecedentes sobre incidentes detectados por sistemas militares en diferentes épocas.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no confirmaron que los objetos tengan un origen extraterrestre. Los casos continúan clasificados como fenómenos no identificados debido a que la información disponible no es suficiente para determinar su naturaleza.

La difusión de estos archivos volvió a despertar el interés por los ovnis, aunque la desclasificación de las imágenes no significa que se haya comprobado la presencia de tecnología extraterrestre.