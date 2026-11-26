El detrás de cámaras de los videos de MrBeast volvió a generar conversación en internet. Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, desmintió las acusaciones de utilizar inteligencia artificial para diseñar las miniaturas de sus publicaciones en YouTube y reveló que detrás de cada portada existe un importante trabajo creativo.

A través de una publicación en redes sociales, el creador de contenido respondió a quienes lo señalan por supuestamente recurrir a herramientas de IA para elaborar las imágenes que acompañan sus videos.

"Para todos los que tuiteáis "usa IA para hacer las miniaturas": tengo 16 diseñadores de miniaturas. Para este vídeo, hicimos casi cien", expresó.

Con esta declaración, MrBeast dejó en evidencia la magnitud del proceso creativo que acompaña sus producciones. Según explicó, su equipo cuenta con 16 diseñadores especializados y puede desarrollar decenas de versiones de una misma miniatura antes de elegir la definitiva.

Pero la declaración también reavivó una polémica relacionada con su vínculo con la inteligencia artificial.

En junio de 2025, Donaldson presentó una herramienta de IA dentro de Viewstats, una plataforma de análisis de YouTube, que permitía generar miniaturas y reproducir estilos o rostros. La iniciativa recibió críticas de creadores y artistas, quienes cuestionaron su posible impacto en el trabajo creativo y el uso de estilos ajenos.

Ante la reacción, la herramienta fue retirada pocos días después. MrBeast ofreció disculpas y reorientó la propuesta hacia la conexión entre creadores de contenido y artistas humanos.