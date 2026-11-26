Un elemento de la Marina de México asegura haber captado con su teléfono celular los supuestos lamentos de 'La Llorona' mientras cumplía una guardia durante la madrugada en una zona rural.

Según el relato difundido en redes sociales, el militar escuchó el inquietante sonido cerca de las 03:00 y decidió grabarlo. Posteriormente, identificó el lamento como una posible manifestación de la famosa leyenda mexicana, que cuenta la historia de una mujer cuyo llanto se escucha durante las noches.

La grabación generó distintas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos aseguran reconocer los sonidos atribuidos a esta figura legendaria, otros ponen en duda su origen y consideran que podría tratarse de algún fenómeno natural.

Este episodio sería el segundo caso reportado en una semana que involucra a un integrante de las Fuerzas Armadas mexicanas y supuestos encuentros con "La Llorona".

Hasta el momento, no se cuenta con elementos que permitan confirmar el origen de los lamentos registrados en el video.