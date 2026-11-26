Un impresionante destello verde sorprendió a miles de personas en Estados Unidos la noche del miércoles 25 de noviembre. Un bólido atravesó el cielo de Michigan alrededor de las 19:40 y convirtió la oscuridad en pleno día durante tres o cuatro segundos. El fenómeno fue observado desde distintos estados y también quedó registrado por cámaras de seguridad, timbres y vehículos.

La Sociedad Estadounidense de Meteoros (AMS) recibió más de 1.300 reportes de testigos que observaron el resplandor desde al menos 10 estados, entre ellos Ohio, Indiana, Wisconsin, Pensilvania y Nueva York, además del sur de Ontario, en Canadá.

Las imágenes difundidas muestran cómo una intensa luz de color verde esmeralda atraviesa el cielo nocturno y provoca una iluminación repentina del entorno.

Un testigo que se encontraba colocando luces navideñas describió el momento con una frase: "Todo mi patio se iluminó".

El satélite de la NOAA lo confundió con un rayo

La intensidad del fenómeno fue tal que el satélite meteorológico GOES-19 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), ubicado a más de 35.000 kilómetros de altura, detectó el destello sobre la bahía de Saginaw como si se tratara de una descarga eléctrica.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el evento, el objeto ingresó a la atmósfera a una velocidad aproximada de 98.000 kilómetros por hora. Se encendió a más de 100 kilómetros de altura sobre Imlay City y se desintegró cerca de Lansing.

El característico tono verde esmeralda estaría relacionado con la vaporización de elementos como el magnesio y el níquel presentes en la roca espacial, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre a velocidades extremas.

No hubo daños

Pese a la espectacularidad del fenómeno, no se reportaron personas heridas ni daños materiales. El objeto se fragmentó completamente durante su paso por la atmósfera y tampoco se encontraron restos de meteoritos en tierra.

La sorprendente aparición quedó registrada en decenas de videos que rápidamente llamaron la atención por la intensidad del destello que transformó la noche en día durante unos segundos.