En medio del auge de las plataformas de juego en línea y su agresiva pauta en redes sociales en toda Sudamérica, una creadora de contenido de Rosario, Argentina, se volvió noticia al rechazar una oferta millonaria —equivalente a unos $us 874 semanales— para promocionar un casino virtual. Se trata de Daiana Bernengo (@una_valientemujer), cuyo perfil de Instagram creció rápidamente a base de recetas económicas, consejos para estirar el presupuesto familiar y relatos de superación cotidiana.

La propuesta consistía en publicar una historia diaria durante una semana a cambio de unos $us 125 por pieza ($200.000 pesos argentinos), con un pago adelantado que elevaba el monto semanal a unos $us 874 ($1.400.000 pesos argentinos, según el tipo de cambio de referencia de fines de noviembre de 2026, alrededor de 1.601 pesos por dólar). Pese a que el dinero representaba un ingreso significativo, la creadora dijo que no. “No publicito casinos ni plataformas de apuestas”, aseguró al explicar el límite que decidió marcar desde el primer contacto.

Un límite frente a las dificultades del día a día

Bernengo abrió su cuenta en mayo y superó los 50.000 seguidores tras viralizar videos donde mostraba cómo resolver comidas con ingredientes básicos y bajo presupuesto —como nuggets caseros, arrollado de pollo o pan dulce—, logrando sumas de entre 20.000 y 30.000 seguidores en publicaciones puntuales. Ese crecimiento atrajo consultas comerciales por correo y mensajes directos.

Cuando llegó la oferta del casino en línea e incluso el intento de convencerla con una semana por adelantado, la influencer mantuvo su negativa. Según relató en Infobae, su postura responde a la realidad de quienes consumen su contenido: “Hay gente que me sigue porque busca rendir la comida y cuidar cada peso. Es mucha plata, pero yo no quiero cobrar por algo que puede hacerle daño a la gente que me sigue”.

La creadora de contenido prepara y presenta panes caseros en su cocina. Foto: Infobae.

Deudas familiares y alertas en las aulas

Aunque aclaró que no atravesó situaciones de ludopatía en su entorno cercano, Bernengo explicó que los mensajes de su comunidad terminaron de reafirmar su decisión. Detrás de cada rechazo, contó, llegan testimonios de hogares golpeados por el juego digital, discusiones familiares, deudas y pérdida de bienes. “Me escriben personas que vieron a sus padres endeudarse o perder cosas por jugar”, advirtió.

“No quiero ser la persona que empuje a alguien a entrar y después termine debiendo plata o perdiendo el sueldo”.

A esos relatos se sumaron los de docentes que le escribieron preocupados por el impacto del juego en menores y jóvenes. “Hay docentes que me dicen que algunos chicos se duermen en clase por quedarse jugando”, señaló. Conforme hizo visible su negativa a pautar con casas de apuestas, los mensajes de familias afectadas se multiplicaron.

Rechazo a una campaña en dólares y el sueño del terreno propio

La postura de la creadora rosarina tampoco cedió ante otra propuesta posterior para diciembre, enviada por una cuenta con más de un millón de seguidores y con pago directo en dólares estadounidenses. Bernengo decidió no aceptarla al percibir que la dinámica podía implicar una mención en sus historias para dar visibilidad a ese perfil dentro de su comunidad.

Su historia personal también pesa en la forma en que administra su espacio digital. Hace casi tres años se separó del padre de sus cuatro hijas —de tres, seis, siete y 11 años—, atravesó momentos de extrema precariedad en una vivienda prestada, trabajó lavando platos en una parrilla y en un minimercado, y empezó a grabar recetas tras perder ese empleo, comprando un cajón de pollo para mostrar cómo hacer rendir la comida.

Hoy, mientras sigue recibiendo el respaldo de su audiencia —incluso cuando compartió filtraciones de lluvia en el sector donde guarda la heladera, el freezer y el lavarropas—, Bernengo busca avanzar hacia una vivienda propia. Vende un recetario por Instagram y mantiene una colecta simbólica de unos USD 0,06 ($100 pesos argentinos) por seguidor o visualizador con un objetivo claro: reunir el dinero para comprar un terreno para su familia sin resignar lo que considera un compromiso con su público.