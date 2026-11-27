Un hombre de 31 años fue atacado brutalmente por un hipopótamo durante su luna de miel en África. El animal lo hundió bajo el agua y le provocó graves heridas, pero su esposa se enfrentó al mamífero y logró que lo soltara.

Samuel McKee, de nacionalidad estadounidense, relató en un artículo publicado en The Guardian cómo sobrevivió al violento episodio ocurrido en el río Okavango, diez días después de casarse con Anna en Portugal.

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La pareja participaba en una excursión en canoas tradicionales cuando se encontró con una hipopótamo que estaba acompañada de sus dos crías.

Aunque los guías les habían advertido sobre la presencia del animal y les recomendaron mantener distancia, una de las canoas se alejó del grupo. De pronto, el hipopótamo se abalanzó contra ellos.

“La canoa empezó a mecerse. Me giré a la izquierda y vi al mismo hipopótamo, con la boca aún abierta, abalanzándose sobre nosotros. La expresión del guía fue una que jamás olvidaré: puro terror”, recordó McKee.

El animal lo arrastró bajo el agua y lo aplastó con sus mandíbulas, provocándole graves lesiones en el pecho, la espalda y una pierna. Al verlo atrapado en la boca del hipopótamo, Anna creyó que había muerto, pero decidió intervenir.

“Recuerda haber dado un grito desgarrador y haber corrido a través del agua poco profunda. Luego le dio un puñetazo cerca de la cara al hipopótamo, y este me soltó”, contó el estadounidense.

Cuando logró salir del agua, Samuel se encontró con la gravedad de sus heridas. “Miré hacia abajo y vi mis intestinos colgando”, relató.

McKee permaneció 19 días hospitalizado por las múltiples lesiones, entre ellas heridas profundas, fracturas de costillas y vértebras y daños en órganos internos.