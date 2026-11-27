El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este viernes a Palacio de Gobierno de Perú, donde fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori para participar en un encuentro presidencial y el séptimo Gabinete Binacional Perú-Bolivia.

La ceremonia de recepción se realizó en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, con honores de destacamentos de la Policía Nacional y formaciones militares. Ambos mandatarios participaron en la fotografía protocolar antes de ingresar para iniciar las actividades oficiales.

Foto: Cancillería de Bolivia

La agenda bilateral contempla cinco ejes de trabajo, entre ellos comercio e inversiones, seguridad, defensa, integración fronteriza y recursos hídricos.

Estos temas buscan ampliar el intercambio comercial, facilitar el acceso de productos bolivianos al mercado peruano y fortalecer la cooperación en asuntos de interés común.

La jornada incluye dos actividades principales: una reunión presidencial entre Rodrigo Paz y Keiko Fujimori, seguida del séptimo Gabinete Binacional, en el que se abordarán los compromisos y mecanismos de cooperación entre ambas naciones.

Foto: Cancillería de Bolivia

Al finalizar, se prevé un pronunciamiento conjunto sobre los resultados del encuentro.

El último Gabinete Binacional Perú-Bolivia se realizó en 2021, en La Paz, durante las administraciones de Pedro Castillo y Luis Arce.

Con esta nueva reunión, ambos países buscan retomar el diálogo político y avanzar en una agenda compartida.