El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó este jueves a Lima al frente de una comitiva de ministros de su Gobierno con los que participará el viernes en un séptimo Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional entre Bolivia y Perú, que liderará junto a su homóloga peruana, Keiko Fujimori,



El avión con el gobernante boliviano arribó a las 18:10 horas (23:10 GMT) al Grupo Aéreo Número 8, una base militar anexa al aeropuerto internacional de Lima, y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá.



Al respecto, el canciller boliviano, Héctor Huanca, anunció previamente que el encuentro entre los mandatarios y sus ministros permitirá repasar asuntos "pendientes" en la agenda bilateral, ya que el mecanismo será reactivado después de cinco años.



En agosto pasado, Huanca y Espá se reunieron en la localidad fronteriza de Desaguadero para impulsar la relación bilateral y dialogaron sobre integración, comercio, cooperación consular y gestión sostenible de recursos hídricos compartidos, entre otros temas.



Perú y Bolivia comparten una frontera de 1.047 kilómetros, que incluye territorios en el altiplano, el Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo, y la Amazonía.



El último "gabinete binacional" entre ambos países se celebró en La Paz en octubre de 2021, con la participación de los entonces presidentes de Bolivia Luis Arce (2020-2025) y de Perú Pedro Castillo (2021-2022).



El nuevo encuentro de los presidentes y gobiernos de ambos países pensado para avanzar en la relación bilateral y en asuntos de interés común, un espacio anual que tiene en agenda la gestión del lago Titicaca y el acceso de Bolivia a puertos peruanos.



La sintonía ideológica entre Fujimori y Paz ha propiciado el restablecimiento de las relaciones al más alto nivel entre ambos países, luego de varios años de crisis y desencuentro por el apoyo que dio Arce al encarcelado expresidente peruano Castillo tras fallido golpe de Estado que protagonizó a finales de 2022. EFE